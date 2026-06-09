Dudenhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Dienstag (9. Juni) ist in Dudenhofen ein Lagerhalle in Brand geraten. Nach ersten Informationen wurde dabei eine Person verletzt. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Angaben vor.
Im Einsatz waren Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst sowie dem Technischen Hilfswerk (THW). Die Löscharbeiten und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen.
Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 15:23