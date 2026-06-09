Bad Bergzabern / Birkenhördt / Metropolregion Rhein-Neckar – Hund in Birkenhördt gemeldet und an Polizei übergeben – Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern sucht aktuell den Besitzer eines aufgefundenen weißen Pudel-Mischlings. Der Hund wurde am heutigen Morgen zunächst gegen 07:35 Uhr in Birkenhördt als „flauschiger, weißer Hund“ gemeldet.

Kurze Zeit später konnte das Tier in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern von einem aufmerksamen Zeugen gesichert werden. Anschließend wurde der Hund zur Polizeiinspektion Bad Bergzabern gebracht.

Hund gechipt, aber nicht registriert

Wie die Polizei mitteilt, verfügt der Pudel-Mischling zwar über einen Mikrochip, jedoch ist dieser derzeit nicht in einem entsprechenden Haustierregister hinterlegt. Eine Zuordnung zum Besitzer ist deshalb aktuell nicht möglich.

Die Polizei bittet daher den Hundehalter oder Personen, die Hinweise zum Besitzer geben können, sich zeitnah bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer den weißen Pudel-Mischling kennt oder Angaben zum Halter machen kann, wird gebeten, Kontakt mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern aufzunehmen.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Bergzabern.

Zuletzt aktualisiert am 9. Juni 2026, 09:52