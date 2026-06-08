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Showabend
08.06.2026, 15:48 Uhr

Worms – Showabend 2026 an der Hochschule Worms erweitert Konzept um neuen Wettbewerbscharakter

ShowabendWorms/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim 54. Showabend der Hochschule Worms treten am 11. und 12. Juni 2026 erstmals Teams verschiedener Fachbereiche in spielerischen Challenges und kleinen Wettkämpfen gegeneinander an. Die traditionsreiche studentische Veranstaltung wird seit 1987 vollständig von Studierenden organisiert und durch Prof. Dr. Jan Drengner sowie Yvonne Langenbucher betreut. Unter dem diesjährigen Motto „Ready for the Challenge?“ wird das bestehende Showkonzept um einen neuen Wettbewerbscharakter erweitert. Das Motto greift dabei bewusst den Gedanken des gemeinsamen Wettbewerbs und der fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit auf. Ziel des neuen Konzepts ist es, Studierende unterschiedlicher Fachbereiche stärker miteinander zu vernetzen und die Beteiligung innerhalb der Hochschule weiter auszubauen. Zusätzlich zu den Wettbewerben erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Bühnenprogramm mit externen künstlerischen Acts aus den Bereichen Musik, Tanz und Unterhaltung.

Insgesamt wirken rund 17 künstlerische Beiträge am Showabend mit. Neben studentischen Acts beteiligen sich auch Künstlerinnen und Künstler aus Worms und der Region am Bühnenprogramm. Geplant sind unter anderem Auftritte der Tanzgruppe „Force High Crew“, die bereits internationale Erfolge und Weltmeistertitel im Tanzbereich erzielen konnte, sowie weiterer regionaler Gruppen und Vereine. Darüber hinaus sind unter anderem die Rope Skipper der TSG Dirmstein Teil des diesjährigen Bühnenprogramms. Auch die Band „The Beats“, deren Ursprünge an der Hochschule Worms liegen und die mittlerweile Teil der regionalen Musikszene ist, stellt einen besonderen Bezug zwischen Hochschule und Region dar. Mit der stärkeren Einbindung regionaler Künstlerinnen, Künstler und Vereine soll der Showabend bewusst über die Hochschule hinaus geöffnet und die Verbindung zwischen Hochschule, Stadt Worms und regionalem Kulturleben weiter gestärkt werden.

Organisiert wird die Veranstaltung von Studierenden des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen im Rahmen eines Praxisprojekts. Dabei übernehmen die Studierenden eigenständig Aufgaben aus den Bereichen Veranstaltungsmanagement, Marketing, Sponsoring, Technik, Kommunikation, Vertrieb und Organisation. Der Showabend dient dabei nicht nur als Veranstaltungsformat, sondern gleichzeitig als praxisnahes Lehrprojekt. Die Studierenden sammeln Erfahrungen unter realen Projektbedingungen – von Sponsorenakquise und Finanzplanung über Social-Media-Kommunikation bis hin zur technischen Veranstaltungsorganisation. „Durch die Mitarbeit im Gewerk Vertrieb & Finanzen bekommen wir einen direkten Einblick in die organisatorischen und wirtschaftlichen Abläufe hinter einer großen Hochschulveranstaltung. Wir kümmern uns unter anderem um die Gewinnung von Sponsoren, die Kalkulation von Kosten und Erlösen sowie die Planung verschiedener Verkaufs- und Finanzierungsmaßnahmen. Besonders spannend ist in diesem Jahr, dass durch den neuen Wettbewerbscharakter noch mehr Studierende und Fachbereiche aktiv in den Showabend eingebunden werden“, erklärt Nasrine Issifou aus dem Gewerk Vertrieb & Finanzen des Showabendteams 2026.

Neben den Wettbewerben erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik-, Tanz- und Showacts sowie eine Aftershowparty am Freitagabend. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, Mitarbeitende, Alumni sowie die interessierte Öffentlichkeit in Worms und der Region.

Veranstaltungsdaten:
Donnerstag, 11. Juni 2026 & Freitag, 12. Juni 2026
Einlass: ab 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Aftershowparty: Freitag, 12. Juni 2026 ab ca. 23:30 Uhr

Aula der Hochschule Worms
Erenburgerstraße 19
67549 Worms

Weitere Informationen zum Showabend 2026 gibt es unter:

Hier klicken, um den Inhalt von showabend-worms.de anzuzeigen.

„„Home“ – Showabend Worms“ direkt öffnen

Instagram: @showabend_hs_worms

Sichert euch jetzt euer Ticket und seid dabei, wenn die Hochschule Worms wieder im Rampenlicht steht!

Quelle
Fotografin / Ulrike Kratzin

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 15:48

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