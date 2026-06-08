Speyer – Veranstaltungen der Stadtbibliothek im Juni

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbibliothek Speyer wartet im Juni mit besonderen Veranstaltungen auf.

Auftaktveranstaltung „Vorlesesommer“

Am Montag, 15. Juni 2026, von 16.30 bis 18.30 Uhr lädt die Stadtbibliothek Speyer gemeinsam mit der Familienbildung Speyer, dem Media:Tor und der Bibliothèque française Speyer zu einer Auftaktveranstaltung für den diesjährigen Vorlesesommer beim Familientreff Speyer-Süd ein. An unterschiedlichen Stationen können unter anderem Lesezeichen geplottet, tollen Kamishibai-Bilderbuchgeschichten gelauscht, gemalt oder sich über den Vorlesesommer informiert werden.

Auch besteht die Möglichkeit, sich vor Ort für den Vorlesesommer anzumelden und die ersten Stempel für die Aktion zu bekommen.

Die Veranstaltung findet im Familientreff Speyer-Süd in der Windthorststraße 11 statt. Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung möglich.

Lesesommer und Vorlesesommer

In Kooperation mit der Bibliothèque française Speyer nimmt die Stadtbibliothek Speyer wieder an den landesweiten Leseförderaktionen „Lesesommer“ und „Vorlesesommer“ teil. Die Aktionen finden im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 16. August 2026 statt.

Während der Vorlesesommer für Kinder im Vorlesealter ist, richtet sich der Lesesommer an Bücherbegeisterte zwischen 6 und 16 Jahren. Weitere Informationen finden sich im Internet unter https://vorlese-sommer.de/ und https://www.lesesommer.de/ .

Für beide Aktionen kann ab dem 15. Juni 2026 in der Stadtbibliothek Speyer oder der Bibliothèque francaise Speyer eine Anmeldung erfolgen.

Premierenlesung mit Lea Zander: „Under the Vineyard Sky – Wenn wir endlich echt sind“

Die Speyerer Autorin Lea Zander liest am Mittwoch, 24. Juni 2026, um 19 Uhr aus ihrer New Adult Romance „Under the Vineyard Sky – Wenn wir endlich echt sind“, erzählt von der Entstehung ihres Debütromans und teilt Einblicke in ihr Leben mit einer Angststörung. Auch beantwortet die Autorin Fragen aus dem Publikum. Musiker Karsten B. Durm begleitet die Lesung mit gefühlvollen Liedern. Ein Abend voller Sehnsucht, leiser Wahrheiten und Musik, die das Herz umarmt.

Und darum geht’s in „Under the Vineyard Sky – Wenn wir endlich echt sind“:

Junes größter Traum endet in einer Niederlage – und mit ihm die Hoffnung, den Erwartungen ihrer Mutter jemals gerecht zu werden. Überfordert flieht sie auf das Weingut ihrer besten Freundin Liv. Zwischen malerischen Weinbergen und lauen Sommernächten will sie zu sich selbst zurückfinden. Auf dem Weingut begegnet sie Felix, Livs älterem Bruder, der hin- und hergerissen ist zwischen der Pflicht, das Familienweingut zu übernehmen, und dem Wunsch nach einem eigenen Leben – und der genau sieht, wie zerbrechlich June wirklich ist. Im Laufe des Sommers wächst zwischen ihnen eine leise Nähe. Als ihre Ängste drohen, alles zu zerstören, müssen beide entscheiden, wofür es sich zu bleiben lohnt …

Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten sind im Vorverkauf in der Stadtbibliothek Speyer erhältlich.

DIGITALTAG

Am Digitaltag, 26. Juni 2026, verwandelt sich die Stadtbibliothek Speyer von 16 bis 20 Uhr zur Game-und Coding-Zone! Zockt gemeinsam an der Switch 2 oder solo am PC, beamt Euch mit der VR-Brille in neue Dimensionen oder erlebt die kreative Vielfalt der Makey Makey Platine.

An der Robotic-Station können außerdem die Lernroboter „Ozobots“ ausprobiert werden.

Das Event findet im Vortragssaal und Raum 202 der Villa Ecarius sowie in der Kinder- und Jugendbibliothek (1. OG) statt. Die Kinder- und Jugendbibliothek hat an diesem Tag bis zum Ende der Veranstaltung geöffnet. Eine Ausleihe in der Erwachsenenabteilung ist ab 17 Uhr nicht mehr möglich.

Die Veranstaltung ist frei und ohne Anmeldung.

Es handelt sich dabei um eine Aktion von der Stadtbibliothek Speyer, der Jugendförderung Speyer und dem Media:TOR Speyer

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:27