Rhein-Pfalz-Kreis – Kreis-Grundschulsportfest: Starke Leistungen im Waldstadion Limburgerhof

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Kreis-Grundschulsportfest am 2. Juni im Waldstadion in Limburgerhof haben insgesamt elf Grundschulen ihr Können in der Leichtathletik unter Beweis gestellt. Landrat Volker Knörr kürte im Anschluss die Siegerinnen und Sieger und zeichnete die erfolgreichen Mannschaften aus.

„Die beeindruckenden Leistungen und der große Einsatz der Kinder zeigen, wie wichtig Sport, Teamgeist und Fairness schon in jungen Jahren sind“, betonte Landrat Knörr bei der Siegerehrung. „Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können stolz auf sich sein.“

In der Wertung der Mädchenmannschaften belegte die Rehbachschule Neuhofen den ersten Platz. Auf Rang zwei folgte die Johannes-Fink-Grundschule Böhl, den dritten Platz erreichte die Kurpfalzschule Dannstadt-Schauernheim.

Bei den Jungen setzte sich die Haidwaldschule Maxdorf durch. Die Kurpfalzschule Dannstadt-Schauernheim belegte hier den zweiten Platz, gefolgt von der Pestalozzischule

Mutterstadt auf Rang drei.

In der Gesamtwertung aller Mannschaften sicherte sich ebenfalls die Rehbachschule Neuhofen mit den meisten Punkten den ersten Platz. Zweiter wurde die Kurpfalzschule

Dannstadt-Schauernheim, den dritten Platz belegte die Johannes-Fink-Grundschule Böhl.

Darüber hinaus würdigte Landrat Knörr auch herausragende Einzelleistungen und beglückwünschte sechs Jungen sowie sieben Mädchen zu ihren besonderen sportlichen Erfolgen.

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:21