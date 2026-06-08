Mannheim – Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten und hohem Sachschaden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Sonntagabend ereignete sich in der Magdeburger Straße gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 47-jähriger Mann fuhr mit seinem VW-Bus auf der B38 in Richtung Mannheim-Käfertal. An der Abfahrt Mannheim-Vogelstang verließ er die B38 in Richtung Magdeburger Straße.

Der 47-Jährige fuhr ohne auf den Verkehr zu achten weiter in den Kreuzungsbereich, missachtete dort die Vorfahrt eines auf der Magdeburger Straße fahrenden Hyundai eines 33-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Im Hyundai befanden sich neben dem Fahrer zwei weitere männliche Personen im Alter von 31 und 27 Jahren.

Durch die Kollision wurden alle drei Personen im Hyundai verletzt und mussten durch Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Über Art und Umfang der Verletzungen liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal wurde der Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beide Unfallfahrzeuge blieben fahrbereit.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 14.000 Euro.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:44