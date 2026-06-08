Mannheim – Pfeffersprayangriff aus fahrendem Fahrzeug in der Innenstadt – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Sonntag, den 07.06.2026, um 23:55 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug das Quadrat O 7 in der Mannheimer Innenstadt.

Während der Fahrt versprühte eine bislang unbekannte Täterschaft aus dem Fahrzeug heraus Pfefferspray in Richtung eines dort ansässigen Restaurants sowie dessen Außenterrasse. Durch den Pfeffersprayeinsatz erlitten zwei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt auf der Außenterrasse des Restaurants aufhielten, leichte Verletzungen. Bei den Geschädigten handelt es sich um eine 26-jährige Frau sowie einen 40-jährigen Mann. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum verwendeten Fahrzeug oder zur unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:34