Mannheim – Drei Tatverdächtige wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen, versuchten schweren Bandendiebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Mannheim: Ein 24-Jähriger, ein 37-Jähriger und 40-Jähriger, alle rumänische Staatsangehörige, stehen im Verdacht, über einen längeren, noch nicht näher bestimmten Zeitraum, in einer nicht näher bestimmten Vielzahl von Fällen, im Raum Mannheim und im Rhein-Neckar wertvolle Buntmetalle von Baustellen, Recyclingbetrieben und ähnlichen Stellen entwendet zu haben. So sollen die drei Beschuldigten am 22.02.2026 gegen 14:15 Uhr mit einem weiteren Beschuldigten die Umzäunung eines Baustellengeländes in der Schlachthofstraße in Mannheim überwunden haben. Dort sollen sie die Tür einer Lagerhalle aufgebrochen und versucht haben, aus dem Inneren der Halle und einem benachbarten Metallschrotthaufen mehrere Stücke Kupferschrott von noch unbekanntem Wert zu entwenden.

Am 04.06.2026 sollen sich die drei Beschuldigten gegen 17 Uhr mit einem weiteren Beschuldigten unter Überwindung der Umzäunung auf ein Firmengelände in der Heppenheimer Straße in Mannheim begeben haben. Dort sollen sie versucht haben, Kupferschrott, bestehend aus Kupferrohren und Kupferkabel, im Gesamtwert von ungefähr 1.000 EUR zu entwenden. In beiden Fällen wurden die Tatverdächtigen bei der Tatausübung entdeckt, sodass die Straftaten im Versuchsstadium blieben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim am Freitagnachmittag Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen und setzte diese in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden sodann in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Quelle

Staatsanwaltschaft Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:18