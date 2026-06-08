Limburgerhof – Absturz eines Kleinflugzeuges – Vorläufige Obduktionsergebnisse – NACHTRAG

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nachtrag zur Pressmeldung vom 17.05.2025, Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges in Limburgerhof wurden die Leichname der beiden verstorbenen Flugzeuginsassen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) obduziert. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion kann ein Polytrauma als todesursächlich angenommen werden. Hinweise auf Erkrankungen o.ä., welche zum Absturz des Flugzeuges geführt haben könnten, liegen nicht vor.
Quelle
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:25