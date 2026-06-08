  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

260530 Katschutzzug Übung Annweiler
08.06.2026, 16:18 Uhr

Kreis Germersheim – Übung des Katastrophenschutz-Zuges im Wellbachtal

260530 Katschutzzug Übung AnnweilerKreis Germersheim/ Wellbachtal / Metropolregion Rhein-Neckar – In diesen Tagen hat das Modul Brandbekämpfung des Katastrophenschutz-Zuges des Landkreises Germersheim mit etwa 30 Einsatzkräften eine Übung im Wellbachtal in der Verbandsgemeinde Annweiler durchgeführt. Im Fokus stand die Bekämpfung von Waldbränden in schwierigem, steilem Gelände – ein Szenario, das aufgrund zunehmender Trockenperioden und vergangener Einsätze immer mehr an Bedeutung gewinnt. Da der Landkreis Germersheim überwiegend über flaches Gelände verfügt, wurde bewusst ein Übungsort im benachbarten Pfälzerwald gewählt. Gastgeber war die Feuerwehr Annweiler-Gräfenhausen, die zwei anspruchsvolle Einsatzlagen vorbereitet hatte.

Im ersten Szenario wurde ein Brand auf einem Felsen nahe des „Parkplatzes am Zwiesel“ entlang der B48 simuliert. Die Einsatzkräfte führten einen Löschangriff von zwei Seiten durch und arbeiteten sich dabei jeweils von unten nach oben vor. Schläuche und Ausrüstung mussten unter erschwerten Bedingungen mit Seilen und Schleifkorbtragen in das Gelände gebracht und gegen Abrutschen gesichert werden. Zum Einsatz kam dabei auch ein ferngesteuertes Raupenfahrzeug der Feuerwehr Schwegenheim, das den Materialtransport im unwegsamen Gelände erheblich erleichterte.

Das zweite Szenario fand im Bereich der „Fischerhütte am Kaltenbach“ statt. Hier wurde zunächst eine Wasserentnahme aus dem Kaltenbach aufgebaut und über einen Wirtschaftsweg in den Hang gefördert. Zwei parallele Löschangriffe wurden eingerichtet, unterstützt durch ein geländegängiges Tanklöschfahrzeug als Verstärkerpumpe. Beide Übungslagen wurden jeweils innerhalb von rund zwei Stunden erfolgreich abgearbeitet. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde die Übung mit sogenannter Marscherleichterung durchgeführt, also mit reduzierter persönlicher Schutzausrüstung, um die Belastung für die Einsatzkräfte zu minimieren.

Begleitet wurde die Übung unter anderem durch den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises Germersheim, Christian Betzel, sowie dessen Stellvertreter, Mario Schmid, den BKI des Landkreises Südliche Weinstraße, Jens Thiele, sowie Vertretungen der örtlichen Feuerwehren und Führungskräften des Katastrophenschutz-Zuges. Landrat Martin Brandl betonte die Bedeutung solcher Übungen: „Die zunehmenden Herausforderungen durch Trockenheit und die steigende Waldbrandgefahr machen eine realitätsnahe Ausbildung unserer Einsatzkräfte unerlässlich. Die Übung im Wellbachtal zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die enge Zusammenarbeit über Kreisgrenzen hinweg ist.“ Auch BKI Christian Betzel zog ein positives Fazit: „Gerade Einsätze in steilem Gelände stellen besondere Anforderungen an Mensch und Material. Umso wichtiger ist es, solche Lagen regelmäßig unter realistischen Bedingungen zu trainieren. Die Zusammenarbeit der beteiligten Einheiten hat sehr gut funktioniert.“

Der Katastrophenschutz-Zug des Landkreises Germersheim gliedert sich in die Module Führung, Brandbekämpfung, Wasserförderung und Wassertransport. Im Modul Brandbekämpfung wirken die Feuerwehren Bellheim, Jockgrim, Lustadt, Ottersheim, Rheinzabern, Scheibenhardt und Steinweiler zusammen. Die Kreisverwaltung Germersheim dankte am Ende der Feuerwehr Annweiler-Gräfenhausen für die Organisation und Durchführung der Übung sowie dem zuständigen Förster Harald Düx für die Bereitstellung des Übungsgeländes.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:18

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com