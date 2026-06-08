Klingenmünster / Kapellen-Drusweiler – Diebstähle auf Friedhöfen

Klingenmünster/Kapellen-Drusweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum vom 2. Juni bis 4. Juni wurden auf dem Friedhof in Klingenmünster an zwei Gräbern Grabschmuck (Kupferkreuz, Metallfigur) entwendet und an einem weitere Grab ein solcher Versuch gestartet (verbogenes Metallkreuz). Bereits im Zeitraum 19.-22. sowie 21.-29. Mai waren auf dem Friedhof in Kapellen an zwei Gräbern ein Messingkreuz mit goldener Kugel sowie eine Bronzeschale entwendet worden.

Wer hat in den genannten Zeiträumen an den Friedhöfen etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Quelle:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 17:15