Hockenheim – Jeder Kilometer zählt! – Aktion STADTRADELN startet am 14. Juni 2026

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf die Räder fertig los – auch in diesem Jahr nimmt die Stadt Hockenheim an der internationalen Kampagne STADTRADELN teil. Bei der Aktion geht es zum einen um den Spaß am Fahrradfahren. Zum anderen aber auch darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und so einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wer mitmachen möchte, hat in den drei Wochen vom 14. Juni 2026 bis 4. Juli 2026 die Chance dazu.

„Steigen Sie mit uns aufs Rad und nutzen Sie den Aktionszeitraum, um möglichst viele Strecken klimafreundlich zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt und ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz“, betont Timo Riegel vom Fachbereich Bauen und Wohnen, der die Aktion STADTRADELN in Hockenheim begleitet. „Radfahren bringt nicht nur Bewegung, Gesundheit und Freude in den Alltag, sondern stärkt auch den Radverkehr in unserer Region.“

Im vergangenen Jahr waren die Hockenheimerinnen und Hockenheimer bereits fleißig auf zwei Rädern unterwegs: 682 Teilnehmende legten zusammen 125.066 Kilometer zurück. Das entspricht einer CO2-Einsparung 20.511 Kilogramm CO2. „Das gilt es in diesem Jahr noch zu toppen!“, zeigt sich Riegel motiviert.

Der Wettbewerb des Klima-Bündnis wird in Baden-Württemberg im Rahmen der Landesinitiative RadKULTUR gefördert und ermöglicht. Das Ziel: An 21 aufeinander folgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückgelegt werden. Teilnehmen können alle Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler Hockenheimer Schulen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Firmen und Dienstleistern mit Sitz in Hockenheim sowie alle Vereinsmitglieder Hockenheimer Vereine.

Unter dem Dach des Landesprogramms „MOVERS – Aktiv zur Schule“ findet das Schulradeln als Sonderwettbewerb im Rahmen des STADTRADELN statt. Die Hockenheimer Schulen können daran teilnehmen und im Aktionszeitraum möglichst viele Fahrradkilometer sammeln. Die radaktivsten Schulen werden im landesweiten Wettbewerb von MOVERS mit Preisen ausgezeichnet. Neben einem tollen Gemeinschaftserlebnis für Schulen, setzt das Schulradeln auch ein starkes Zeichen für eine sichere und selbstaktive Schulmobilität. Anmeldungen sind unter schulradeln-bw.de möglich.

Die gefahrenen Kilometer werden auf der Internetseite www.stadtradeln.de/rhein-neckar-kreis bei der jeweiligen Kommune eingetragen oder mit der kostenfreien STADTRADELN-App via GPS getrackt und direkt dem Team und ihrer Kommune gutgeschrieben. In der Ergebnisübersicht der App ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.

Anmelden kann man sich über die STADTRADELN-App oder unter https://www.stadtradeln.de/anmelden/. Die fahrradaktivsten Radelnden, Teams und Schulen erhalten im Rahmen einer Siegerehrung eine Auszeichnung.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:14