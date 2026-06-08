Heidelberg – TRIDICULOUS – DIE SHOW in der HebelHalle

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Ausnahme-Artisten, deren Witz nur von ihrer Virtuosität überboten wird, zeigen am 21. Juni im Rahmen von Art y Circ ihr international erfolgreiches Programm aus Artistik, Beats und Comedy. Tridiculous, was so viel heißt wie: „die drei Albernen“, schreiben seit Jahren eine Erfolgsgeschichte, die auf den Straßen Berlins begann und heute weltweit das Publikum von klassischen Variété-Bühnen bis hin zu pulsierenden Straßenkunstfestivals in Staunen versetzt.

Semion Bazavlouk, Rostyslav Hubaydulin und Ihor Yakymenko sind moderne Clowns, die weit mehr bieten als atemberaubende Artistik. Was zunächst rasant, spektakulär und leichtfüßig erscheint, entfaltet bald weitere Ebenen und wird zu einem Erlebnis, das nicht nur bestens unterhält, sondern auch emotional berührt.

Mit Wurzeln in der Berliner Breakdance-Szene verbinden die drei Multitalente Artistik und Tanz, Beatbox und Gesang, Slapstick und Comedy zu einem vielschichtigen Gesamtkunstwerk, in dem Virtuosität niemals Selbstzweck ist. Ihre Geschichten handeln von Zusammenarbeit, Kreativität und gegenseitigem Vertrauen – getragen von intelligentem Humor, beeindruckender Musikalität und einer spürbaren Nähe zum Publikum.

Mit spitzbübischem Spieltrieb brechen sie Sehgewohnheiten auf: Wenn der Schwung eines Saltos zum Rhythmus wird oder Artistik live musikalisch begleitet ist, entstehen poetische Bilder von Bewegung und Klang, die unmittelbar berühren. Schnell, spektakulär und sprunggewaltig entfaltet sich ein Theaterabend, der rockt, bebt und berührt – ein Erlebnis, das lange nachhallt.

TRIDICULOUS zeigen, dass zeitgenössische Artistik relevant, humorvoll und zutiefst menschlich sein kann.

TRIDICULOUS – DIE SHOW bildet den Auftakt zu Art y Circ 2026 in der HebelHalle. Im Juli präsentieren die UnterwegsTheater Macher Jai Gonzales und Bernhard Fauser zwei weitere Programme mit ausgesuchtem zeitgenössischen Zirkus: Am 10., 11. und 12. Juli ist das UnterwegsVariété mit Luftakrobatik, das Hand-auf-Hand-Akrobatik Duo Laos aus Argentinien und die Londoner Musiker David Goo und Jo Williams in der HebelHalle und im Innenhof des UnterwegsTheaters zu Gast. Am 25. und 26. Juli kommen Stefan Sing und seine Truppe Critical Mess mit ihrem siebenköpfigen Jonglage-Stück Superoroganism.

TRIDICULOUS – DIE SHOW

Mit: Semion Bazavlouk, Rostyslav Hubaydulin, Ihor Yakymenko

Regie: Sabine Rieck

Am Sonntag, 21. Juni 2026, 20 Uhr, HebelHalle

Tickets: 20,- EUR/ermäßigt 15,- EUR zzgl. Vorverkaufsgebühr über Reservix sowie an der Abendkasse.

Art y Circ im Juli

Preisgekrönte Stücke und Neues

von und mit

UnterwegsTheater Variété mit Luftakrobatik

Duo Laos aus Argentinien mit Hand-auf-Hand-Akrobatik

Jo Williams und David Goo aus London mit Klavier, Gitarre und Gesang

Am Freitag, 10. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Am Samstag, 11. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Am Sonntag, 12. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle und Innenhof UnterwegsTheater

Superorganism

Jonglage von und mit Stefan Sing und Critical Mess

Am Samstag, 25. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle

Am Sonntag, 26. Juli 2026, 20 Uhr, HebelHalle

Weitere Informationen und Tickets unter www.unterwegstheater.de

Quelle: Unterwegstheater Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:45