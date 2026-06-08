Germersheim – Ein Bus für die Nardini Schule

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Nardini-Schule in Germersheim, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, hat im Rahmen ihres diesjährigen Schulfestes einen neuen Kleinbus übergeben bekommen. Die Finanzierung wurde durch lokale Unternehmen ermöglicht, die im Gegenzug ihre Logos auf dem Fahrzeug platzieren konnten. Schulleiterin Petra Mohr dankte allen Beteiligten im Namen der gesamten Schulgemeinschaft für ihr Engagement: „Ohne die Unterstützung unserer regionalen Sponsoren wäre die Anschaffung dieses Fahrzeugs nicht möglich gewesen.“ Auch Vertreterinnen und Vertreter der Kreisverwaltung Germersheim als Schulträger nahmen an der Veranstaltung teil, darunter die Kreisbeigeordnete Anette Kloos sowie der Leiter der Schulabteilung, Norbert Pirron. Sie würdigten insbesondere die gute Zusammenarbeit und das soziale Engagement der beteiligten Unternehmen. Der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler betonte am Rande der Veranstaltung die Bedeutung solcher Kooperationen: „Der neue Kleinbus ist ein starkes Beispiel dafür, was durch gemeinschaftliches Engagement vor Ort möglich ist. Er verbessert ganz konkret die Mobilität und Teilhabe der Schülerinnen und Schüler und unterstützt damit die wichtige pädagogische Arbeit der Nardini-Schule.“ Für einen besonders emotionalen Moment sorgten die Schülerinnen und Schüler selbst: Mit einem eigens einstudierten Lied begrüßten sie ihren neuen Bus sowie die anwesenden Förderinnen und Förderer und erhielten dafür großen Applaus. Als Zeichen des Dankes überreichten die Kinder der Klassen 3 bis 6 den Unterstützenden zudem selbst gestaltete, gerahmte Kunstwerke.

Quelle

Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 15:42