Frankenthal – Ausgabe von Gelben Säcken derzeit eingeschränkt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal informiert, dass seit Anfang Juni vorübergehend keine Gelben Säcke für die Sammlung von Leichtverpackungsabfällen (LVP) ausgegeben werden können.

Für die Belieferung mit Gelben Säcken ist das Duale System Deutschland (DSD) beziehungsweise ein von diesem beauftragter Dienstleister verantwortlich. Die Ausgabe der Säcke erfolgt über den EWF. Aufgrund von Störungen in den internationalen Lieferketten kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Bereitstellung der Säcke. Als Ursachen werden unter anderem die angespannte weltpolitische Lage sowie Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Kunststoffproduktion genannt.

Eine ursprünglich für Anfang Juni vorgesehene Lieferung wurde dem EWF im Laufe der Woche zugesagt. Bis zur Behebung des Lieferengpasses können Bürgerinnen und Bürger alle Arten von transparenten Abfallsäcken für die Bereitstellung ihrer Leichtverpackungsabfälle verwenden. Diese werden im Rahmen der regulären Sammlung mitgenommen.

Gelbe Säcke ausschließlich für Verpackungsabfälle nutzen

Der EWF weist darauf hin, dass die jährlich für Frankenthal bereitgestellten rund 1,7 Millionen Gelben Säcke ausschließlich für die Sammlung von Leichtverpackungsabfällen vorgesehen sind. Nach Berechnungen des EWF reichen zwei bis drei Rollen Gelbe Säcke pro Jahr für die Verpackungsabfälle einer durchschnittlichen vierköpfigen Familie aus.

Größere Verpackungsmaterialien wie Kartonagen, Styroporeinlagen, Folien oder Füllstoffe können kostenlos im Wertstoffcenter abgegeben werden.

In den Gelben Sack gehören ausschließlich Leichtverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoffen. Dazu zählen beispielsweise Folien, Kunststoffflaschen, Becher, Getränkekartons, Konservendosen, Aluminiumverpackungen sowie Verschlüsse. Andere Abfälle wie Restmüll, Laub, Altkleider oder Pfandflaschen dürfen nicht über den Gelben Sack entsorgt werden.

Weitere Informationen zur richtigen Abfalltrennung sind auf der Internetseite des EWF unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.

Kontrollen werden fortgesetzt

Der EWF wird auch weiterhin Kontrollen zur ordnungsgemäßen Nutzung der Gelben Säcke durchführen. Falsch befüllte Behälter werden gekennzeichnet und nicht geleert. Die enthaltenen Abfälle müssen durch die jeweiligen Nutzer nachsortiert und zum nächsten Abfuhrtermin erneut bereitgestellt werden.

Zur Unterstützung einer korrekten Mülltrennung stellt der EWF außerdem kostenlose Trennhilfeflyer in verschiedenen Sprachen für Bürgerinnen und Bürger sowie Hausverwaltungen zur Verfügung.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:22