  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Gelbe Säcke Foto Klaus Bolte
08.06.2026, 16:22 Uhr

Frankenthal – Ausgabe von Gelben Säcken derzeit eingeschränkt

Gelbe Säcke Foto Klaus BolteFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal informiert, dass seit Anfang Juni vorübergehend keine Gelben Säcke für die Sammlung von Leichtverpackungsabfällen (LVP) ausgegeben werden können.

Für die Belieferung mit Gelben Säcken ist das Duale System Deutschland (DSD) beziehungsweise ein von diesem beauftragter Dienstleister verantwortlich. Die Ausgabe der Säcke erfolgt über den EWF. Aufgrund von Störungen in den internationalen Lieferketten kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Bereitstellung der Säcke. Als Ursachen werden unter anderem die angespannte weltpolitische Lage sowie Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Kunststoffproduktion genannt.

Eine ursprünglich für Anfang Juni vorgesehene Lieferung wurde dem EWF im Laufe der Woche zugesagt. Bis zur Behebung des Lieferengpasses können Bürgerinnen und Bürger alle Arten von transparenten Abfallsäcken für die Bereitstellung ihrer Leichtverpackungsabfälle verwenden. Diese werden im Rahmen der regulären Sammlung mitgenommen.

Gelbe Säcke ausschließlich für Verpackungsabfälle nutzen
Der EWF weist darauf hin, dass die jährlich für Frankenthal bereitgestellten rund 1,7 Millionen Gelben Säcke ausschließlich für die Sammlung von Leichtverpackungsabfällen vorgesehen sind. Nach Berechnungen des EWF reichen zwei bis drei Rollen Gelbe Säcke pro Jahr für die Verpackungsabfälle einer durchschnittlichen vierköpfigen Familie aus.

Größere Verpackungsmaterialien wie Kartonagen, Styroporeinlagen, Folien oder Füllstoffe können kostenlos im Wertstoffcenter abgegeben werden.

In den Gelben Sack gehören ausschließlich Leichtverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoffen. Dazu zählen beispielsweise Folien, Kunststoffflaschen, Becher, Getränkekartons, Konservendosen, Aluminiumverpackungen sowie Verschlüsse. Andere Abfälle wie Restmüll, Laub, Altkleider oder Pfandflaschen dürfen nicht über den Gelben Sack entsorgt werden.

Weitere Informationen zur richtigen Abfalltrennung sind auf der Internetseite des EWF unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.

Kontrollen werden fortgesetzt
Der EWF wird auch weiterhin Kontrollen zur ordnungsgemäßen Nutzung der Gelben Säcke durchführen. Falsch befüllte Behälter werden gekennzeichnet und nicht geleert. Die enthaltenen Abfälle müssen durch die jeweiligen Nutzer nachsortiert und zum nächsten Abfuhrtermin erneut bereitgestellt werden.

Zur Unterstützung einer korrekten Mülltrennung stellt der EWF außerdem kostenlose Trennhilfeflyer in verschiedenen Sprachen für Bürgerinnen und Bürger sowie Hausverwaltungen zur Verfügung.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 16:22

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com