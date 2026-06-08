Elztal – Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Elztal/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit mehr als 1,5 Promille verursachte ein 53-Jähriger in der Nacht auf Samstag einen Verkehrsunfall. Der Mann war gegen 23:15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 615 von Muckental in Richtung Dallau unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er ein Verkehrszeichen und kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Ein Alkoholtest zeigte dann den hohen Promillewert, weshalb der 53-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten.
Quelle
Polizeipräsidium Heilbronn
Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2026, 14:21