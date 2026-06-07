Weinheim – Ziegen hautnah erleben – Landerlebnis e.V. zu Besuch bei den Ziegen in Lützelsachsen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Einen erlebnisreichen und lehrreichen Tag rund um das Thema Ziegenhaltung organisierte

der Verein Landerlebnis e.V. am vergangenen Samstag auf der Ziegenweide von Silvia

Krehbaum. Sie sorgt mit ihren Tieren dafür, dass die blühende Bergstrasse offen bleibt

und nicht verbuscht. Hier konnten Kinder Ziegen hautnah kennenlernen und selbst aktiv

werden.

Der Tag begann am Wanderparkplatz, wo Frau Krehbaum die Gruppe gemeinsam mit

ihren Ziegen in Empfang nahm. Begleitet von den neugierigen und zutraulichen Tieren

wanderte die Gruppe zur nahegelegenen Weide. Schon dieser gemeinsame Spaziergang

bot erste Einblicke in das Verhalten der Tiere und sorgte für große Begeisterung bei den

Teilnehmenden.

Auf der Weide angekommen, stand zunächst ein Melktraining der besonderen Art auf dem

Programm: An einem sogenannten Kunst-Euter konnten die Teilnehmenden das Melken

üben. Im Anschluss durften dann alle ihr Können direkt an den echten Ziegen erproben –

ein Highlight des Tages. Die frisch gewonnene Milch wurde direkt vor Ort probiert und

sorgte bei vielen für neue Geschmackserlebnisse.

Anschließend konnten die Kinder die Ziegen striegeln, ihr Verhalten beobachten und dabei

viel Wissenswertes über Haltung, Pflege und Eigenarten der Tiere erfahren. Der

respektvolle Umgang mit den Tieren sowie das Verständnis für landwirtschaftliche

Zusammenhänge standen dabei im Mittelpunkt. Den gelungenen Abschluss bildete ein

Tasting verschiedener Ziegen- und Schafsmilchprodukte, bei dem die Vielfalt der Milch-

Erzeugnisse entdeckt werden konnte.

Die Veranstaltung bot nicht nur spannende Einblicke in die Arbeit mit Nutztieren, sondern

förderte auch die Wertschätzung für regionale Landwirtschaft und hob die Bedeutung des

Bodens für Landwirtschaft und Ernährung hervor. Denn Boden ist weit mehr als nur

Untergrund: Er bildet die Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Nahezu

alles, was wir täglich nutzen – von Lebensmitteln über Rohstoffe bis hin zu

Alltagsgegenständen – hat seinen Ursprung im Boden. Umso wichtiger ist es, das

Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Böden zu stärken – ein

Anliegen, das der Verein Landerlebnis e.V. mit seinen Aktionen unterstützt.

Der Verein Landerlebnis e.V. zeigte sich sehr zufrieden mit der positiven Resonanz und

bedankt sich herzlich bei Silvia Krehbaum für die engagierte Durchführung und die

eindrucksvollen Einblicke in ihren Alltag mit den Ziegen.

Quelle: Landerlebnis Weinheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 21:28