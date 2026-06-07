Weinheim – „Public Viewing“ bei der Stadt beantragen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ordnungsamt der Stadt Weinheim rechnet bei der Fußball- Weltmeisterschaft in diesem Jahr mit deutlich weniger Public Viewing-Veranstaltungen als in den Vorjahren.

Der Grund sind die weitgehend nächtlichen Übertragungszeiten wegen

der Zeitverschiebung gegenüber den Austragungsorten in Kanada, USA oder Mexiko.

Dennoch weist das Ordnungsamt darauf hin, dass Public Viewing-Veranstaltungen

unbedingt bei der Stadt beantragt werden müssen. Zwar hat die Bundesregierung eine

Verordnung über den Lärmschutz bei öffentlichen Fernsehdarbietungen der diesjährigen

Fußball-Weltmeisterschaft beschlossen. Diese Regelung schafft jedoch keinen

Automatismus, dass Public-Viewing-Events zulässig sind, da die kommunalen

Verwaltungsbehörden Betriebszeiten standortbezogen nach Ermessen festlegen können.

Dabei wichtig zu wissen, betont Holger Reichl von der Gewerbeabteilung im Bürger- und

Ordnungsamt: Alle Spiele, die um 6 Uhr angepfiffen werden und vor 22 Uhr beendet sind,

müssen nicht angezeigt oder genehmigt werden. Und grundsätzlich definiere sich „Public

Viewing“ durch die öffentliche Übertragung unter freiem Himmel. Ein „Public Viewing“, das

über 22 Uhr hinausgeht, muss beantragt und genehmigt werden.

TV-Übertragung in geschlossenen Räumen im familiären oder privaten Umfeld müssen

ebenso nicht beantragt werden. Innerhalb von Gaststätten dürfen öffentliche TV-

Übertragungen auch nur maximal bis zu Beginn der gesetzlichen Sperrzeit gezeigt

werden. Das ist unter der Woche bis 3 Uhr, an den Wochenenden bis 5 Uhr.

Über die Mailadresse gewerbeabteilung@weinheim.de sollten Anträge auf

Sperrzeitverkürzung oder auf Public Viewing bestenfalls spätestens fünf Tage vor

Spielbeginn eingereicht werden. Rückfragen können unter Telefon 06201/82-231 oder –

323 gestellt werden.

Anträge können formlos gestellt werden; folgende Informationen sollten jedoch möglichst

vorliegen: Veranstaltungsstätte sowie maximale Zuschauerkapazität, Verantwortlicher

Veranstalter, Angabe zu den Spielbegegnungen sowie zur Akkreditierung und zum

Sicherheitskonzept.

Holger Reichls Appell: „Die Fußballübertragungen funktionieren nur mit gegenseitiger

Akzeptanz. Die Stadt Weinheim bittet alle Bürgerinnen und Bürger während der

Weltmeisterschaft um gegenseitige Rücksichtnahme. Vorübergehender Lärm rund um die

Spiele lässt sich dabei nicht immer vermeiden. Mit Verständnis auf beiden Seiten sollen

gemeinsames Fußballschauen und ein gutes Miteinander möglich bleiben.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 21:18