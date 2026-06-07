St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis – Walldorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen – Vier Menschen verletzt – Nach dem Verkehrsunfall auf der A5 kurz vor dem Kreuz Walldorf liegen weitere Informationen zum Unfallhergang vor. Bei dem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, darunter zwei Kinder im Vorschulalter.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Skoda Fabia aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Kia Ceed auf dem rechten Fahrstreifen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf einen vorausfahrenden Dacia Duster geschoben.

Die drei Insassen des Kia – darunter zwei Kinder im Vorschulalter – sowie die Fahrerin des Skoda erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber musste letztlich nicht eingesetzt werden.

Zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Durch den Unfall wurden zwei der drei beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 17.500 Euro.

Verkehrsbehinderungen auf der A5

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Süden zunächst kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Anschließend blieb der rechte Fahrstreifen bis etwa 20:45 Uhr für die Unfallaufnahme und die Abschlepparbeiten gesperrt.

Es kam zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Autobahnkreuzes Walldorf.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, geführt.

Quelle: Polizei Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 22:37