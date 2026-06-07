SÜW – Weiterführende Schulen: Rückgabe geliehener Schulbücher des Schuljahres 2025/2026

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Wichtige Termine für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Trägerschaft des
Landkreises Südliche Weinstraße, die sich im Schuljahr 2025/26 an der Schulbuchausleihe beteiligt haben:
Die Kreisverwaltung bietet vom 15. bis 26. Juni Termine für die Rückgabe der Bücher an den Schulen in Annweiler,
Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, Maikammer und Hambach an.
Das Schulbuchteam bittet darum, den Rücknahmeschein unbedingt mitzubringen. Dieser wurde Anfang Juni in
den weiterführenden Schulen ausgegeben. Hilfreich ist es zudem, die Umschläge bereits zu Hause von den
Büchern zu entfernen und zu entsorgen, Notizzettel zu entnehmen und Bleistifteintragungen zu entfernen.
Vor der Rückgabe bitte die Barcodes (nicht die ISBN-Nummern) auf den Büchern mit dem Rücknahmeschein
vergleichen. Bücher ohne aufgeklebten Barcode dürfen nicht zurückgenommen werden. Werden Bücher mit
abweichendem Barcode abgegeben, werden sie den Schülerinnen und Schülern zugeordnet, an die das Buch
ursprünglich ausgegeben wurde.
Die rückgabepflichtigen Bücher sind sauber zurückzubringen. Offensichtlich verschmutzte Bücher werden nicht
zurückgenommen. Sollten sich rückgabepflichtige Bücher in einem nicht mehr verwendbaren Zustand befinden,
wird gemäß den Teilnahmebedingungen der Schulbuchausleihe Schadenersatz fällig.
Die rückgabepflichtigen Bücher können auch von einer anderen Person, zum Beispiel von einer Mitschülerin,
einem Mitschüler oder den Eltern, abgegeben werden. Auch hier ist an den Rücknahmeschein zu denken.
Bei Fragen rund um die Schulbuchausleihe steht das Schulbuchteam der Kreisverwaltung SÜW per E-Mail
schulabteilung@suedliche-weinstrasse.de oder unter der Telefonnummer 06341 940-180 gerne zur Verfügung.
Zurückgenommen werden die Bücher schulbezogen an folgenden Terminen jeweils von 8 bis 12 Uhr an den
Standorten Maikammer und Neustadt-Hambach und von 8 bis 14 Uhr an allen anderen Standorten:
Gymnasium Edenkoben, Realschule plus mit FOS Edenkoben und BBS SÜW/Standort Edenkoben:
Montag, 22. Juni, bis Donnerstag, 25. Juni, in der Aula des Gymnasiums Edenkoben
Realschule plus Maikammer-Hambach:
Standort Maikammer:
Dienstag, 16. Juni, im Raum 0.08 im Erdgeschoss
Standort Neustadt-Hambach:
Mittwoch, 17. Juni, in der Mensa Gymnasium Bad Bergzabern, Realschule plus mit FOS Bad Bergzabern und BBS SÜW/Standort Bad
Bergzabern:
Montag, 15. Juni, bis Donnerstag, 18. Juni, in der Mensa im Gymnasium Bad Bergzabern
Gymnasium Herxheim und Realschule plus Herxheim:
Freitag, 19. Juni, sowie Montag, 22. Juni, bis Mittwoch, 24. Juni, in den Räumen SI 105 sowie SI 106 im
Schulzentrum Herxheim
Realschule plus Annweiler und BBS SÜW/Standort Annweiler:
Montag, 15. Juni, im Werkraum 03 in der Realschule plus Annweiler
Bildunterschrift: Schulbücher aus dem Schulbuchlager des Landkreises SÜW. Symbolfoto: KV SÜW
Quelle: KV SÜW
Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 20:40