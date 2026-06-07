SÜW – Weiterführende Schulen: Rückgabe geliehener Schulbücher des Schuljahres 2025/2026



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Wichtige Termine für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Trägerschaft des

Landkreises Südliche Weinstraße, die sich im Schuljahr 2025/26 an der Schulbuchausleihe beteiligt haben:

Die Kreisverwaltung bietet vom 15. bis 26. Juni Termine für die Rückgabe der Bücher an den Schulen in Annweiler,

Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, Maikammer und Hambach an.

Das Schulbuchteam bittet darum, den Rücknahmeschein unbedingt mitzubringen. Dieser wurde Anfang Juni in

den weiterführenden Schulen ausgegeben. Hilfreich ist es zudem, die Umschläge bereits zu Hause von den

Büchern zu entfernen und zu entsorgen, Notizzettel zu entnehmen und Bleistifteintragungen zu entfernen.

Vor der Rückgabe bitte die Barcodes (nicht die ISBN-Nummern) auf den Büchern mit dem Rücknahmeschein

vergleichen. Bücher ohne aufgeklebten Barcode dürfen nicht zurückgenommen werden. Werden Bücher mit

abweichendem Barcode abgegeben, werden sie den Schülerinnen und Schülern zugeordnet, an die das Buch

ursprünglich ausgegeben wurde.

Die rückgabepflichtigen Bücher sind sauber zurückzubringen. Offensichtlich verschmutzte Bücher werden nicht

zurückgenommen. Sollten sich rückgabepflichtige Bücher in einem nicht mehr verwendbaren Zustand befinden,

wird gemäß den Teilnahmebedingungen der Schulbuchausleihe Schadenersatz fällig.

Die rückgabepflichtigen Bücher können auch von einer anderen Person, zum Beispiel von einer Mitschülerin,

einem Mitschüler oder den Eltern, abgegeben werden. Auch hier ist an den Rücknahmeschein zu denken.

Bei Fragen rund um die Schulbuchausleihe steht das Schulbuchteam der Kreisverwaltung SÜW per E-Mail

schulabteilung@suedliche-weinstrasse.de oder unter der Telefonnummer 06341 940-180 gerne zur Verfügung.

Zurückgenommen werden die Bücher schulbezogen an folgenden Terminen jeweils von 8 bis 12 Uhr an den

Standorten Maikammer und Neustadt-Hambach und von 8 bis 14 Uhr an allen anderen Standorten:

Gymnasium Edenkoben, Realschule plus mit FOS Edenkoben und BBS SÜW/Standort Edenkoben:

Montag, 22. Juni, bis Donnerstag, 25. Juni, in der Aula des Gymnasiums Edenkoben

Realschule plus Maikammer-Hambach:

Standort Maikammer:

Dienstag, 16. Juni, im Raum 0.08 im Erdgeschoss

Standort Neustadt-Hambach:

Mittwoch, 17. Juni, in der Mensa Gymnasium Bad Bergzabern, Realschule plus mit FOS Bad Bergzabern und BBS SÜW/Standort Bad

Bergzabern:

Montag, 15. Juni, bis Donnerstag, 18. Juni, in der Mensa im Gymnasium Bad Bergzabern

Gymnasium Herxheim und Realschule plus Herxheim:

Freitag, 19. Juni, sowie Montag, 22. Juni, bis Mittwoch, 24. Juni, in den Räumen SI 105 sowie SI 106 im

Schulzentrum Herxheim

Realschule plus Annweiler und BBS SÜW/Standort Annweiler:

Montag, 15. Juni, im Werkraum 03 in der Realschule plus Annweiler

Bildunterschrift: Schulbücher aus dem Schulbuchlager des Landkreises SÜW. Symbolfoto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 20:40