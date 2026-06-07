Frankenthal | Metropolregion Rhein-Neckar – Strohhutfest Frankenthal: Polizei zieht Bilanz zum dritten Festtag – Mehrere Körperverletzungen und Widerstandshandlungen

Bei sommerlichen Temperaturen und einem erneut hohen Besucheraufkommen ist der dritte Tag des Frankenthaler Strohhutfests aus Sicht der Polizei überwiegend friedlich verlaufen. Dennoch mussten die Einsatzkräfte in den späten Abend- und Nachtstunden mehrfach einschreiten.

Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt sieben Körperverletzungsdelikte, darunter eine gefährliche Körperverletzung, sowie eine Bedrohung registriert. Zudem kam es im Verlauf des Festtages zu zwei Widerstandshandlungen gegen Kräfte des Kommunal- und Vollzugsdienstes der Stadt Frankenthal.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich unmittelbar vor der Polizeidienststelle. Ein in Zivil eingesetzter Polizeibeamter wurde auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam und griff ein, um die beiden Kontrahenten zu trennen. Dabei kam es zu einer weiteren Widerstandshandlung gegen den Beamten.

Darüber hinaus wurde eine Beleidigung gegenüber uniformierten Polizeikräften angezeigt. Gegen die jeweiligen Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt sprach die Polizei im Laufe des Einsatzes 14 Platzverweise gegen Besucher aus. Personen mussten jedoch nicht in Gewahrsam genommen werden.

Trotz der einzelnen Vorfälle bewertet die Polizei den dritten Strohhutfesttag insgesamt als weitgehend friedlich.

MRN-News berichtet weiterhin aktuell vom Strohhutfest 2026 in Frankenthal.

Quelle: Polizei Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 07:48