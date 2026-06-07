Neckartal-Odenwald – Unsere neue Webseite – der Naturpark jetzt auch digital im Fluss



Neckartal-Odenwald/Metropolregion Rhein-Neckar – Unsere neue Webseite ist online! Mit ihr schaffen wir einen Ort, der Orientierung gibt, inspiriert und die Vielfalt unserer Region sichtbar macht. Besucher*innen können Ausflugsziele entdecken, Veranstaltungen finden, regionale Genussangebote kennenlernen und ihre Zeit im Naturpark bewusst gestalten. Gleichzeitig geben wir Einblicke in unsere Projekte, Themen und Netzwerke und zeigen, wie vielfältig Engagement im Naturpark sein kann.

Die neue Webseite verbindet Information und Erlebnis: eine klare Struktur, lebendige Inhalte und die Anbindung an ein landesweit genutztes Datensystem machen den Naturpark in all seinen Facetten erlebbar – für Einheimische, Gäste, Familien und Fachinteressierte gleichermaßen.

Sie erreichen unsere neue Webseite unter:

https://www.naturpark-neckartal-odenwald.de

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 21:22