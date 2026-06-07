Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht zum Samstag (06.06.2026) ist es in der Bleichstraße in Mutterstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Dabei wurde ein 20-Jähriger durch ein Messer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Personen den Abend gemeinsam verbracht, bevor gegen 00:30 Uhr ein Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 23-Jährigen eskalierte. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 23-Jährige ein Messer eingesetzt und den Geschädigten am Arm, Rücken sowie an den Händen verletzt haben.

Anwesende Personen griffen ein und konnten die körperliche Auseinandersetzung beenden, bevor es zu weiteren Verletzungen kam.

Verletzter im Krankenhaus behandelt

Der verletzte 20-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Die Polizei hat gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat dauern an.

MRN-News Hinweis

Gewaltdelikte mit Messern beschäftigen die Ermittlungsbehörden zunehmend. Die Hintergründe der Tat in Mutterstadt sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Quelle: Polizei Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 23:14