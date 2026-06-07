Maxdorf – Hecke in Brand gesetzt



Maxdorf/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 06.06.2026 kam es in Maxdorf zum Brand einer Grundstückshecke. Als ein 73-jähriger Anwohner mit einem gasbetriebenen Abflammgerät Unkraut entfernte, geriet die angrenzende Hecke seines Nachbarn in Brand.

Durch die schnelle Hilfe weiterer Personen, die rasch veranlassten Löschmaßnahmen des Verursachers sowie die Brandbekämpfung der Feuerwehr, konnte ein großflächiges Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Neben dem Verursacher selbst klagten in der Folge vier weitere Personen, die sich an den Löschmaßnahmen beteiligt hatten, über Atemreizungen. Eine 50-jährige Nachbarin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch die Hitze des Brandes wurden die Hecke und die Dachrinne des betroffenen Hauses sowie das Verdeck eines vor Ort geparkten Cabriolets beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 20:35