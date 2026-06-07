Mannheim – Urbaner Wandel in der Nachbarschaft von T4/T5

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Nachbarschaftliche Begehung Trepp auf – Trepp ab

Beim Rundgang im Rahmen des Kooperationsprojekts URBANER WANDEL IN DER NACHBARSCHAFT VON T 4 / T 5 geht es in diesem Jahr sportlich zu: Der Termin bietet die Gelegenheit, die aktuelle Innenstadtentwicklung gemeinsam mit Penelope Wasylyk, Citymanagerin im Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung, von oben zu überblicken.

Bei den Aktionstagen „UNTERstadt wird OBERfit“ sind Interessierte eingeladen, die Mannheimer Innenstadt per pedes zu erkunden und dabei ihre Fitness beim Treppensteigen und gemeinsamen marschieren zum nächsten Aussichtspunkt unter Beweis zu stellen.

Unter dem Motto Trepp auf – Trepp ab: Innenstadtentwicklung mit Aussicht verbindet die Veranstaltung Workout mit aktuellen Ein- und Ausblicken in den urbanen Wandel der Mannheimer City.

Die Besucher*innen erwartet ein Perspektivenwechsel von oben über die Quadrate und den Neckar – unter anderem von der Bar des Motel One und dem Turm der Konkordienkirche. Der gemeinsame Ausklang mit Begegnung und Austausch erfolgt am Wasser beim gemütlichem Come Together mit Erkundung des historischen Museumsschiffs.

Wann: Donnerstag, 18. Juni 2026 ab 18:00 Uhr

Treffpunkt: Eingang Hotel Motel One (am Paradeplatz)

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es empfiehlt sich, bequeme Laufschuhe zu tragen.

Das Projekt Urbaner Wandel in der Nachbarschaft von T 4 / T 5 ist eine Kooperation des Kulturamts Mannheim mit dem Quartiermanagement Mannheim-Unterstadt. Veränderungen und Entwicklungen rund um die Neubebauung der Quadrate T 4 / T 5 werden mit künstlerischen Mitteln begleitet, erkundet und dokumentiert. Mittels unterschiedlicher Veranstaltungsformate werden Begegnung und Austausch der alteingesessenen wie neu hinzukommenden Bewohner*innen gefördert und Interessierten Informationen über den urbanen Wandel in der Innenstadt vermittelt.

Die Aktionstage UNTERstadt wird OBERfit finden 2026 zum ersten Mal statt. Sie sind ein Kooperationsprojekt von Begegnungsstätte Westliche Unterstadt e. V., Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim und dem Quartiermanagement Unterstadt des Mannheimer Quartiermanagement e. V.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 21:33