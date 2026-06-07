Mannheim/B38a – 38-jähriger Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag kam es gegen 13:40 Uhr auf der B38a in Höhe der Überleitung zur B36 zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Der 38-jährige Fahrer des Zweirads verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam alleinbeteiligt rechts von der Fahrbahn ab, wo er stürzte und sich schwer verletzte. Hierbei wurde ein Verkehrsschild aus der Befestigung gerissen. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb es abgeschleppt werden musste.

Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Verunfallte kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 20:30