Heßheim – Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und flüchtiger Verursacherin



Heßheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 06.06.2026, gegen 12:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über einen Verkehrsunfall auf der L453 zwischen Frankenthal und Heßheim informiert. Hierbei fuhr eine Fahrzeugführerin ohne auf den fließenden Verkehr zu achten von einem Feldweg auf die Landstraße ein.

Eine 48-Jährige Fahrzeugführerin, welche die Landstraße befuhr, musste hierdurch stark abbremsen und verletzte sich hierbei leicht. Die Verursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und konnte anschließend durch die Polizei ermittelt werden. Gegen die 79-Jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 20:33