Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In den frühen Morgenstunden des 07.06.2026 meldete ein Zeuge gegen 03:45 Uhr einen brennenden Mülleimer auf einem Schulgelände in der Berliner Straße im Stadtteil Handschuhsheim.

Die Berufsfeuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen zwei brennende Mülltonnen auf dem Schulhof unter einem Unterstand fest, der dadurch beschädigt wurde. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäudeteile konnte verhindert werden. Zeitgleich brannten im hinteren Teil des Schulhofs eine Tischplatte sowie eine Sitzbank. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das zuständige Polizeirevier Heidelberg-Nord übernommen.

Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 45690 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 10:36