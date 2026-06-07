Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Vier Tage Musik, Begegnungen und Festivalstimmung liegen hinter Frankenthal: Vom 4. bis 7. Juni verwandelte das 51. Strohhutfest die Innenstadt erneut in eine große Open-Air-Bühne. Auf sechs Bühnen, in zahlreichen Vereinszelten und an mehr als 100 Ständen wurde gemeinsam gefeiert, musiziert und das besondere Lebensgefühl des größten Straßenfestes der Pfalz erlebt. Tausende Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar sorgten für eine fröhliche und friedliche Atmosphäre und einen „Innenstadtbelastungstest“ in seiner schönsten Form.

„Das Strohhutfest steht wie kein anderes Ereignis für das besondere Lebensgefühl in Frankenthal. Auch in diesem Jahr hat sich wieder gezeigt, wie lebendig, gastfreundlich und engagiert unsere Stadtgesellschaft ist“, zieht Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer Bilanz. „Mein Dank gilt allen Vereinen, Ehrenamtlichen, Beschickern, Sponsoren und den zahlreichen Einsatzkräften und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, die dieses Fest möglich gemacht haben.“

Miss Strohhut heißt Maja Gruber

Rund 200.000 Gäste feiern friedlich in der Innenstadt

Trotz einem Eröffnungstag mit zeitweise kräftigen Regengüssen strömten an den vier Festtagen erneut zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Frankenthaler Innenstadt. Das Wetter zeigte sich an den folgenden drei Tagen von seiner besten Strohhutfest-Seite: sonnig, nicht zu heiß und mit angenehm milden Temperaturen bis in die Abendstunden. Nur vereinzelt gingen wenige Tropfen nieder. Insbesondere der Samstag erwies sich bei besten Bedingungen als äußerst besucherstark.

Rund 50 Bands und Künstler sorgten auf sechs Bühnen für ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Von Rock und Pop über Schlager und Blasmusik bis hin zu aktuellen Partyhits war für jeden Geschmack etwas dabei.

Besonders die RPR1.-Hauptbühne auf dem Rathausplatz entwickelte sich erneut zum musikalischen Mittelpunkt des Festes. Zu den Publikumsmagneten zählten die Auftritte von Neonlicht, NOISIC, Fine R.I.P., N*COGNITO sowie Acoustic Vibration, die an allen vier Tagen für ausgelassene Stimmung sorgten.

Die friedliche und fröhliche Atmosphäre prägte das gesamte Festwochenende. Auch die Beschicker zeigten sich mit dem Verlauf des 51. Strohhutfestes sehr zufrieden und zogen eine positive Bilanz. Viele berichteten von hohen Besucherzahlen und guten Umsätzen, von Beginn an. Alleine in der Erkenbertruine an den Ständen von Freiwilliger Feuerwehr und Mörscher Wasserhinkele wurden rund 14.000 Schorle ausgeschenkt – ein eindrucksvoller Beleg für die große Resonanz und die ausgelassene Feierlaune der Gäste.

Erfolgreiche Premiere für neue Bühnennamen

Auch organisatorisch brachte das Strohhutfest 2026 Neuerungen mit sich: Die bisherige Eichbaum-Bühne wurde erstmals als MEXIA-Bühne bespielt, die bisherige Gleis4-Bühne trat erstmals als VVR Bank-Bühne auf. Die neuen Partnerschaften wurden von Besuchern und Veranstaltern gleichermaßen positiv aufgenommen.

Männerchor sorgt mit Guerilla-Singen für Begeisterung

Für besondere Überraschungsmomente sorgte am Samstag der 1. Frankenthaler Männerchor 03. Beim sogenannten „Guerilla-Singen“ zog der rund 40-köpfige Chor über die Festmeile und begeisterte mit spontanen Auftritten an verschiedenen Standorten. Mit Titeln von „Highway to Hell“ bis „Haus am See“ schufen die Sänger zahlreiche Gänsehautmomente und luden Besucherinnen und Besucher zum Mitsingen ein.

Kinderstrohhutfest erneut Publikumsliebling

Das Kinderstrohhutfest hat sich seit seiner Verlegung in die Willy-Brandt-Anlage im vergangenen Jahr noch stärker als beliebter Treffpunkt für Familien etabliert. Die großzügige Fläche bot erneut viel Platz zum Toben, Spielen und Entdecken. Gleichzeitig sorgten Tanzgruppen, Kreativangebote, Mitmachaktionen, Zaubershows und sportliche Vorführungen an allen vier Tagen für Begeisterung. Auch die beliebte Hüpfgiraffe „Winnie“ war wieder ein echter Publikumsmagnet.

Eine gelungene Premiere feierte in diesem Jahr die Moderation des Bühnenprogramms: Sechs Kinder führten, neben Moderator Timo Schlüter, durch das Programm und begeisterten das Publikum. Emotional wurde es beim Abschied von Timo Schlüter, der nach vielen Jahren letztmals durch das Kinderstrohhutfest führte. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer und Sozialdezernent Bernd Leidig dankten persönlich für dieses besondere Engagement.

Erstmals präsentierte sich das Kinderstrohhutfest zudem mit einem neuen, an das Strohhutfest angelehnten Logo, gestaltet von der Frankenthaler Grafikdesignerin Heike Behrend. Bis auf einen wetterbedingten, leicht vorgezogenen Veranstaltungsabschluss am ersten Festtag verlief das Kinderstrohhutfest reibungslos. Insgesamt besuchten an den vier Festtagen rund 1.000 Kinder den Familienbereich. Für Organisation und Durchführung sorgten rund 35 Mitarbeitende des Kinder- und Jugendbüros sowie engagierte Jugendliche aus den Frankenthaler Jugendtreffs.

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren Stadtwerke Frankenthal, Gate99, Lux Kinos, Odenwald Quelle und Capri-Sun, die mit ihrer Unterstützung zum Erfolg des Kinderstrohhutfests beigetragen haben.

Neue Miss Strohhut heißt Maja Gruber

Sie gehört natürlich auch bei der 51. Ausgabe zum Strohhutfest wie der Button an den Hut: Die Miss Strohhut. Mit Maja Gruber wird eine waschechte Frankenthalerin die Stadt als 49. Miss Strohhut repräsentieren. Die 25-Jährige ist in Frankenthal aufgewachsen, spielt in ihrer Heimatstadt unter anderem bei der TG Frankenthal Hockey und befindet sich derzeit im Abschluss ihres Masterstudiums der Digitalen Kommunikationsforschung. Nach mehreren Jahren außerhalb der Stadt kehrte sie wieder nach Frankenthal zurück und freut sich nun darauf, ihre Heimat mit Herz, Freude und Stolz zu vertreten. Mehr zur neuen Miss unter www.frankenthal.de/missstrohhut

Frankenthal-App bewährt sich als digitaler Festbegleiter

Als wichtige Informationsplattform während des Festwochenendes erwies sich erneut die Frankenthal-App. Besucherinnen und Besucher nutzten die Anwendung, um sich über Programmänderungen, aktuelle Hinweise und das Tagesprogramm zu informieren. Insbesondere bei kurzfristigen organisatorischen Informationen erwies sich die App als wertvolle Ergänzung zu den städtischen Kommunikationskanälen.

Sportlicher Sonntag beim Strohhutfestlauf

Traditionell begann der Sonntag mit dem Strohhutfestlauf. Rund 800 Läuferinnen und Läufer insgesamt gingen beim Bambini-, Schüler- und Hauptlauf an den Start, darunter 28 Laufgruppen. Die Siegerehrung nahm Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer gemeinsam mit Miss Strohhut Maja Gruber auf der RPR1.-Hauptbühne vor.

Die Bestzeiten:

Bambinilauf (100 m)

Teilnehmerzahl: 78

Schnellste Läuferin mit 00:00:15: Antonia von Opel (RC Hofgut Petersau)

Schnellster Läufer mit 00:00:13.2: Hezekiah König

Schülerlauf (ca. 2,8 km)

Teilnehmerzahl: 155

Schnellste Läuferin mit 00:10:11.6 Caroline Dörr (TG Frankenthal)

Schnellster Läufer mit 00:09:14: Mika Fath (Ludwigshafener SV 07)

Hauptlauf (ca. 5,5 km)

Teilnehmerzahl: 563

Schnellste Läuferin mit 00:20:17.1: Tanja Willersinn

Schnellster Läufer mit 00:16:40.3: Cedric Sikorski (Landgericht Frankenthal)

Geehrt wurden auch die älteste Läuferin und der älteste Läufer: Gertrud Windhaber (Jahrgang 1947) vom TSG Maxdorf und Hans-Jürgen Bentz (Jahrgang 1946) vom LT Rheinhessen stellten eindrücklich unter Beweis, wie sportlich aktiv man auch im fortgeschrittenen Alter noch sein kann.

Eine Ehrenurkunde für besonders sportliches Verhalten erhielt (in Abwesenheit) Sarah Prugovic von Bushido Frankenthal e.V. Sie hatte einen gestürzten Läufer erstversorgt und konnte dadurch ihren eigenen Lauf nicht beenden. Sie kann ihre Urkunde und einen kleinen Preis im Nachhinein abholen. Wer am Sonntag bei der Siegerehrung nicht anwesend war, erhält seinen Preis ebenfalls nachträglich noch beim Bereich Bildung, Kultur und Sport. Ansprechpartnerin ist Oksana Zeidler, oksana.zeidler@frankenthal.de, 06233 89 453. Die vollständigen Ergebnisse sind unter www.frankenthal.de/strohhutfestlauf abrufbar.

Zusätzliche Parkplätze und kostenlos Busfahren

Das Strohhutfest 2026 setzte im Bereich Mobilität vor allem auf neue und erweiterte Angebote: Neben zusätzlichen Parkflächen in der Albertstraße, die die Stadtverwaltung in Kooperation mit KSB ausweisen konnte, wurden insbesondere die Fahrrad- und ÖPNV-Infrastruktur ausgebaut. Neu war der Fahrradparkturm am Hauptbahnhof mit sicheren Stellplätzen, ergänzt durch weitere Abstellmöglichkeiten und Leihstationen im Stadtgebiet. Zudem konnten Besucherinnen und Besucher am Festsonntag kostenlos den Bus im Stadtgebiet nutzen, während zusätzliche Bahn-Sonderzüge die Heimreise in den Abend- und Nachtstunden erleichterten

Einsatz des EWF für Infrastruktur und Sauberkeit

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) war für Auf- und Abbau, Beschilderung, Reinigungsdienste sowie die Bereitstellung von Wasser- und Stromanschlüssen im Dauereinsatz. Bereits in den frühen Morgenstunden nach jedem Festtag sorgten Kehrmaschinen und Reinigungstrupps für ein gepflegtes Stadtbild.

Sicherheit und Ordnung im Fokus

Dank der engen Zusammenarbeit von Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdiensten, Kommunalem Vollzugsdienst, Sicherheitsdienst und den städtischen Fachbereichen verlief das Strohhutfest insgesamt friedlich und geordnet. Die Einsatzkräfte sorgten während der vier Festtage für einen reibungslosen Ablauf und ein hohes Sicherheitsniveau.

Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt

Die Mitarbeitenden des Bereiches Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt besetzten über 50 Arbeitsblöcke: vom Servicepoint über den Koordinierungskreis bis hin zur Steuerung des Festablaufes. Unterstützt wurde der Bereich punktuell von Bediensteten anderer Bereiche.

Kommunaler Vollzugsdienst und Verkehrsüberwachung

Der Kommunale Vollzugsdienst war mit insgesamt 18 Kräften vertreten, gleichzeitig waren bis zu acht Mitarbeiter beim Strohhutfest eingesetzt. Der KVD sorgte für die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Gaststättenrechts und des Immissionsschutzes. Außerdem überwachte der Vollzugsdienst auch die Einhaltung des Jugendschutzes. Aus Sicht des KVD verlief das diesjährige Fest, bis auf kleinere Auseinandersetzungen und eine größere Schlägerei am Samstagabend, überwiegend friedlich.

Der Kommunale Vollzugsdienst vernichtete rund 20 Liter von Besuchern mitgebrachten Alkohol – deutlich weniger als in den Vorjahren – und verwarnte rund 20 Wildpinkler. Der KVD erteilte außerdem Platzverweise gegen aggressive Bettler. Außerdem wurden mehrere nicht genehmigte gewerbliche Aktivitäten auf dem Festgelände wurden unterbunden. Nach Ende der jeweiligen Feierzeiten sorgte der KVD für die Leerung des Festgeländes. Die Standbetreiber hielten sich zum überwiegenden Teil an Ausschank- und Musikende. Der Verkehrsüberwachungsdienst war ebenfalls mit bis zu vier Kräften gleichzeitig im Einsatz und ahndete Parkverstöße. Insgesamt wurden rund 25 Fahrzeuge abgeschleppt.

Security

Der eingesetzte private Security-Dienst stellte von Besuchern mitgebrachten Alkohol sicher, verwies Wildpinkler und schlichtete Handgreiflichkeiten. Er überwachte die Zufahrtsperren und half mit, das jeweilige Ausschank- und Festende zu gewährleisten.

Feuerwehr und Sanitätsdienst

Der Sanitätsdienst verzeichnete von Donnerstag bis Samstag 121 Einsätze insgesamt, davon 20 Transporte in umliegende Krankenhäuser.

Die Feuerwehr hatte bis Sonntagnachmittag keine Einsätze im Festbereich. Auch außerhalb des Festes gab es nur wenige Einsätze. Am Donnerstag mussten Sturmschäden beseitigt werden. Am Freitag wurde die Feuerwehr durch die Polizei zu einer Türöffnung gerufen.

Vorfreude auf das Strohhutfest 2027

Mit dem Ende des 51. Strohhutfests richtet sich der Blick bereits auf das kommende Jahr. Die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe, die vom 27. bis 30. Mai 2027 gefeiert wird, beginnen in den kommenden Monaten. Frankenthal darf sich schon heute auf vier besondere Tage freuen: Im Jubiläumsjahr 450 Jahre Stadtrechte wird auch die 50. Miss Strohhut gekürt.

Dank an die Sponsoren

Die Umsetzung des größten Straßenfestes der Pfalz war nur dank zahlreicher Unter-stützung möglich. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer dankt den Hauptsponsoren KSB, Sparkasse Rhein-Haardt, Stadtwerke Frankenthal, RPR1, Möbelhaus Ehrmann und ZAZAZOU IT, den Co-Sponsoren VVR Bank Kur- und Rhein-Pfalz, Baugesellschaft Frankenthal, Edeka Stiegler, Holl iT, Howden Turbo, BLOND Marketing, GATE99 und den Unterstützern Autohaus Bürkle, Delker Optik, Eilbote, Kestenholz Autohaus, Hut Konrad, Hotel Central, Spiegel Metallbau, Lippe Gartenbau, Eichbaum, Wind Malerbetrieb und der Rheinpfalz.

Strohhutfest-Donnerstag:

„Aus Sicht der Polizei verlief der erste Strohhutfesttag überwiegend friedlich.

In den Abendstunden kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen, wobei bisher insgesamt 7 Körperverletzungsdelikte, hierunter eine gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferspray, aufgenommen wurden. Zudem wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und ein 22-Jähriger in Gewahrsam genommen. Dieser leistete im Rahmen der Ingewahrsamnahme Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Weiter beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Ein Atemalkoholtest ergab 2,30 Promille. Gegen Ihn wird im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt.“

Strohhutfest-Freitag

„Bei bestem Wetter und fröhlicher Stimmung verlief aus Sicht der Polizei auch der zweite Strohhutfesttag ebenfalls überwiegend friedlich. In den späten Abendstunden kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen, wobei bisher insgesamt sieben Körperverletzungsdelikte, hierunter eine gefährliche Körperverletzung und eine Bedrohung aufgenommen wurden. Im Rahmen der Aufnahme eines der Körperverletzungsdelikte konnte festgestellt werden, dass gegen einen 23-jährigen Beschuldigten ein offener Haftbefehl vorlag. Dieser wurde in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Zudem kam es zu einem Widerstand mit einem 22-jährigen Mann, welcher anschließend in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 1,69 Promille. Gegen ihn wird im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt.“

Strohhutfest-Samstag

„Bei sommerlichem Wetter und hohem Besucheraufkommen verlief der dritte Strohhutfesttag aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. In den späten Abend- und frühen Nachtstunden kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen, wobei bisher insgesamt sieben Körperverletzungsdelikte, hierunter eine gefährliche Körperverletzung, sowie eine Bedrohung aufgenommen wurden. Zudem kam es im Verlauf des Einsatztages zu zwei Widerstandshandlungen gegen Kräfte des Kommunal- und Vollzugsdienstes der Stadt Frankenthal. Weiterhin kam es zu einer Widerstandshandlung gegen eine eingesetzten Polizeibeamten in zivil, welcher auf eine körperliche Auseinandersetzung unmittelbar vor der Dienststelle aufmerksam wurde und die beiden Kontrahenten trennte. Darüber hinaus kam es noch zu einer Beleidigung gegen die eingesetzten uniformierten Polizeikräfte. Gegen die jeweiligen Verantwortlichen wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt. Insgesamt wurden 14 Personen mittels Platzverweis des Festes verwiesen. Es mussten keine Personen dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden.“

Quelle; Stadt Frankenthal / Foto: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 23:01