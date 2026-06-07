Brühl Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle



Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend gegen 23:50 Uhr stellten Beamte im Rahmen einer Streifenfahrt in Brühl, auf einem Supermarkt-Parkplatz, einen auffälligen Mercedes-Benz fest. Der Fahrer des Pkw führte sogenannte Driftmanöver durch.

Unter Driften versteht man ein bewusstes Fahrmanöver, bei dem das Fahrzeug in einer Kurve die Bodenhaftung an der Hinterachse verliert. Der Mercedes-Benz sollte daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens missachtete der 21-jährige Fahrer jedoch die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Rennerswald.

Während der Flucht befuhr der Fahrer die Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Trotz mehrfacher Anhaltesignale , mittels Blaulicht, Martinshorn sowie Leuchtschriftzug „Stopp Polizei“ setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst unbeirrt fort.

An der Kreuzung Mannheimer Landstraße /L599 verlor der 21-jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes-Benz kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Hierdurch wurden die Fahrzeugfront sowie ein Hinterreifen beschädigt, weshalb der Flüchtende seine Fahrt nicht fortsetzen konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es während der Flucht zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug etwa 125 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften.

Der Fahrer konnte nach dem Verkehrsunfall festgenommen werden. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt. Der Führerschein des 21-jährigen wurde beschlagnahmt. Weshalb der Fahrzeugführer sich der Kontrolle entzog ist nicht bekannt, eine Einschränkung seiner Fahrtüchtigkeit lag nicht vor.

Die Höhe des Sachschaden konnte bis zum Berichtszeitpunkt nicht beziffert werden.

Ein Ermittlungsverfahren aufgrund Straßenverkehrsgefährdung sowie der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Juni 2026, 20:25