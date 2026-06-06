Worms – Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Worms ist beim CHE-Ranking 2026 Spitze!



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Regelmäßig erwarten Hochschulen gespannt die Ergebnisse des renommierten Hochschulrankings CHE. Der Jubel an der Hochschule Worms war groß, als die Ergebnisse für die Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsinformatik veröffentlicht wurden. Mit dem dritten Platz bei über 100 verglichenen Studiengängen im deutschsprachigen Raum landete der Studiengang in der Spitzengruppe.

Besonders überzeugend ist die durchgehend hohe Bewertung in den zentralen Qualitätsbereichen des Studiums, etwa die Studienorganisation, die Betreuung durch Lehrende, die Ausstattung sowie die Verbindung von Theorie und Praxis. In nahezu allen relevanten Kategorien erreicht der Studiengang Spitzenbewertungen.

Für viele Studienanfängerinnen und -anfänger besonders wichtig: Die Unterstützung zu Studienbeginn stimmt. Und am Ende des Studiums zählt dann der enge Bezug zur Berufspraxis, durch den der Einstieg in den ersten Job besonders gut gelingt. Damit ist der Studiengang von Anfang bis Ende stimmig, wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig praxisnah. So werden junge Menschen optimal auf die Anforderungen der Wirtschaft vorbereitet.

„Die Ergebnisse bestätigen sehr eindrucksvoll die hohe Qualität unserer Wirtschaftsinformatik-Studiengänge. Besonders freuen wir uns über die durchgehend starke Bewertung in allen zentralen Bereichen sowie die sehr positive Rückmeldung der Studierenden“, sagt der Dekan des Fachbereichs Informatik, Prof. Dr. Werner König.

Die Ergebnisse sind eine wichtige Rückmeldung für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Studium und Lehre. Das motiviert das gesamte Team in Lehre und Verwaltung. Und dieses Engagement kommt auch bei den Studierenden gut an.

Das CHE-Hochschulranking zählt zu den umfassendsten Hochschulvergleichen im deutschsprachigen Raum und wird in Zusammenarbeit mit der ZEIT veröffentlicht. Es basiert auf Studierendenbefragungen sowie strukturellen Daten zu Studium und Lehre an den teilnehmenden Hochschulen.

Das vollständige CHE-Hochschulranking ist online über das Portal HeyStudium sowie im ZEIT Studienführer 2026/27 einsehbar.

Bildunterschrift: Prof. Dr. Carlo Simon (links) mit Studierenden der Wirtschaftsinformatik. Der Studiengang erzielte im CHE-Ranking 2026 ein hervorragendes Ergebnis. Fotografin / Samira Schulz

Quelle: Hochschule Worms

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:26