Weinheim – Weinheims Westen wird wieder wild

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Weststadtfest am 13. Juni treten über ein Dutzend Bands und Gruppen
auf zwei Bühnen auf – The Bonshow und Abi Band 86 am Abend
Weinheims Westen wird wieder zur Partymeile, wenn der Verein Pro West am Samstag, 13. Juni, zum nächsten Weststadtfest einlädt.
Das Straßenfest mit Erlebnisständen von Vereinen, Organisationen und Firmen in der Ahornstraße (zwischen
„Ahornplatz“ und Markuskirche), sowie einem Flohmarkt in den Nebenstraßen, wird wieder
eingerahmt von einem ganztägigen Musikprogramm auf zwei Kulturbühnen.
Mit über einem Dutzend Bands und Gruppen und einem Programm von rund zehn Stunden ist das
Weststadtfest wieder wohl größte Open-Air-Festival der Bergstraße.
Es ist übrigens das zehnte Weststadtfest seit seiner Premiere 2007. Seit 2008 findet es im
Zwei-Jahres-Rhythmus statt, einmal ist es wegen Corona ausgefallen. Von Anfang an ist
der Verein Pro West ehrenamtlich für die Organisation verantwortlich. Mitveranstalter ist
der Stadtjugendring Weinheim e.V.
Alles ohne Eintritt
Durch die ehrenamtliche Organisation und die Unterstützung (durch die Stadtwerke
Weinheim, die DiesbachMedien, REWE im Multzentrum, Elektro Steidl und Kopierppint
Seydel) ist es möglich, das komplette Programm kostenlos anzubieten. Mehr noch: Der
Festerlös kommt sogar immer einem guten Zweck zugute.
Auf den Bühnen am „Ahornplatz“ (OEG-Haltestelle Stahlbad) und (auf der Fläche davor)
an der Markusgemeinde beginnt das Programm jeweils um 11 Uhr. Zünftig und lautstark
am Ahornplatz mit Woinem Brass. Zwischen etwa 12 Uhr und 12.30 Uhr wird dort auch
das Fest mit einem Fassbieranstich eröffnet.
Parallel dazu treten an der Markuskirche Tanzgruppen aus Vereinen und Tanzschulen auf:
Move generations, Emis DanceAcademy, TSG, AC, Banat al Farah, also eine bunte Mischung.
Dann eröffnet dort „Just in Time“, einem Trio der Musikschule Badische Bergstraße, mit
jazzigen Klängen das Bühnenprogramm, das von einem spannenden Ensemble unter
Leitung von „Doc“ Wittenberg abgelöst wird. Es heißt „Kerstin und Bluestrail“. Dr. Reinhard
Bähr und Jürgen Treusch gehören noch dazu.
Um 15.30 Uhr tritt dann der Weststadt-Gesangverein 1955 auf. Ihr vielsagendes
passendes Programm heißt „Westside Sound“. Kevin Moschner ist diesmal mit einem
Solo-Programm dabei, er kann die Klassiker der Bluesgeschichte. In Richtung Abend wird
es rockig, zunächst mit „Our Thing“. Das ist eine Cover-Band aus dem hessischen
Weinheimer Umland, sie sind zum ersten Mal dabei. Die Musiker um die
Gründungsmitglieder Holger Klemm und Norbert Klink spielen vorwiegend
englischsprachige Rock-Lieder aus den 60er- bis 80er-Jahren, aber deutsche Rockmusik.
The Bonshow an der Markus-Gemeinde
Die „Old Farts On Stage" sind schon beliebte Stammgäste am Weststadtfest: Die Musiker
mögen vielleicht etwas in die Jahre gekommen sein, aber ihre Leidenschaft für die Musik
ist ungebrochen. Diese Rockdinosaurier wissen genau, wie man die Gitarrensaiten zum
Glühen bringt. Mit klassischen Rocksongs des aktuellen Albums „Greatest Hits" bringen
sie echten Rock'n'Roll-Spirit auf die Weststadt-Bühne. Ein Tipp von Gitarrist Rolf Zeitler:
„Vergessen Sie Faltencremes und Gehstock – bei diesem Konzert werden die Oldies
zeigen, dass Rockmusik keine Frage des Alters ist. Und: Vor dem Headbangen
Zahnprothesen entnehmen.“
Der Hauptact am Abend ist Weststadt-Kult: „The Bonshow“, die alters- und zeitlose Bon
Jovi-Coverband mit dem Weinheimer Sänger und Frontmann Alexander Barth.
Im Jahr 2010 wurde The Bonshow als Projekt gestartet und begann sich schnell zu einer
der erfolgreichsten Bon Jovi Tribute-Bands Deutschlands zu entwickeln.
Bonshow bieten nicht nur ein hohes musikalisches Nivea, sie nehmen die Fans mit auf
eine komplette Zeitreise durch 30 Jahre Bon Jovi. „Dem amerikanischen Original ganz
nah“ (Weinheimer Nachrichten) ist Bonshow nicht nur wegen dem authentisch klingenden
Sänger Alexander Barth, sondern auch durch den speziellen Bon Jovi-Sound. So ahmt
Keyboarder Jan Brenz mit seinen „virtuosen Keyboardsounds" (Schwarzwälder Bote) den
Sound aus drei Jahrzehnten perfekt nach. Die „kongeniale“ (Echo Zeitungen) Umsetzung
des Rhythmus durch Schlagzeuger Ralf Pikal und groovige Bass von Kai Müller tragen
ihren Teil zur gelungenen Show bei. Doch erst wenn Gitarrist Thomas Riemer durch seine
„messerscharfen Gitarrenriffs" (Schwarzwälder Bote) für den Eindruck sorgt, Richie
Sambora vor sich zu haben, ist die Illusion perfekt.
Ahornplatz: Jugendband Bluefire
Am „Ahornplatz“ geht es nah der Eröffnung um etwa 13 Uhr mit der Bensheimer
Jugendband „Bluefire“. Seit 2024 treten die jungen Musiker auf den Bühnen in und um
Bensheim auf. Man kann sie in der Umgebung aber auch immer mal als Straßenmusiker
erleben. Ihre Musik umfasst englische und deutsche Coversongs verschiedener Genre wie
Rock, Pop und Rap – sowohl aktueller Songs als auch Hits der vergangenen Jahrzehnte.
Die Begeisterung für Musik überträgt sich dabei direkt auf das Publikum. Bluefire – das
sind Nia (Gesang), Raine (Gesang), Jannis (Gitarre), Samuel (Klavier) und Tim
(Schlagzeug).
Die „Mannheim Acoustics“ und „Adrians Drive“ sind auch schon gute Bekannte im
Weinheimer Westen. Die Unplugged Pop, Soul Band „mannheim acoustics“ (ab etwa
14.45 Uhr) ist eine Hommage an ihre Heimatstadt. Die Band, bestehend aus Steffi Enders,
Gesang, Gert Giussani, Gitarren, Gesang und Peter Müller Keyboards präsentiert eine
Mischung aus bekannten Pop- und Soul Hits der letzten drei Jahrzehnte in einem
akustischen Gewand. Die musikalische Vielfalt und kreative Interpretation findet sich in der
Songauswahl wieder:
Gespielt werden Titel von Bruno Mars, Earth Wind & Fire, Anastacia, Amy Winhouse und anderen. Sängerin Steffi Enders zieht mit ihrer kraftvollen
Stimme das Publikum von der ersten Sekunde an in ihren Bann.
Geradeaus, echt und gut gelaunt kommt die gitarren-orientierte Musik der Mörlenbacher
Coverband Adrians Drive daher (ab etwa 16.15). Ob elektrisch oder akustisch, die
Coverversionen von Hits aus verschiedenen Jahrzehnten enthalten stets einen der
Bandgeschichte geschuldeten Bluestouch.
Abi Band 86 – von der Multschule auf die Bühne
„Black and White September“ (ab etwa 18.15 Uhr) heißt die Indie-Pop/Rock-Band, die seit
2019 in der heutigen Besetzung mit vier Jungs und den zwei Zwillingsschwestern am
Gesang zusammen sind. Beeinflusst von vielen Musikgenres kreieren sie ihren eigenen
Stil, der von melodischen Balladen bis hin zu kraftvollen rockigen Songs reicht. Jeder
Song ist dabei so einzigartig wie die verschiedenen Stile, die sie repräsentieren. Ihre
Debütsingle „Here and Now“ wurde schon am 2021 veröffentlicht, ihre neueste Aufnahme
am im Dezember 2025.
Und dann als Highlight am Weststadtabend: Die Abiband´86: Von der Multschule auf die
große Bühne. Mitreißende RockKlassiker, handgemachter Sound und geballte Spielfreude
– das ist die Abiband´86. Gegründet aus dem Abiturjahrgang 1986 der ehemaligen
Multschule Weinheim (heute DietrichBonhoefferSchule), blickt die Band auf eine
besondere Geschichte zwischen Schulbühne, Revival und regionalen LiveBühnen zurück.
Schon in den frühen Achtzigern war die Schule ein kreativer Schmelztiegel. In dieser Zeit
entstanden die ersten Projekte, unter anderem die Schülerband DROSS.
Nach einer längeren Pause kam 2016 beim 30jährigen Jubiläum des Abiturjahrgangs das
große Comeback. Die ehemalige Schülerband stand wieder gemeinsam auf der Bühne –
und es funkte sofort. Mit Danny Bossert als charismatischem Sänger fand die Gruppe ihre
heutige Besetzung und begeistert seither mit energiegeladenen Shows.
Inzwischen ist die Abiband´86 weit mehr als ein nostalgisches Projekt. Die Band sorgt
überall für volle Säle, begeisterte Stimmung und den unverwechselbaren Sound einer
Freundschaft, die seit vier Jahrzehnten klingt.
Weststadtfest 2026
Das Musikprogramm auf beiden Bühnen
Bühne an der Markuskirche
11.00-12.00 Tanz und Akrobatik vor der Bühne (Move generations, Emis DanceAcademy,
TSG, AC, Banat al Farah
12.00 -13.30 Just in Time-Trio
14.00 – 15.00 Kerstin und bluestrail
15.30 – 16.00 GV 1955 „Westside Sound“
16.15 – 16.45 Kevin Moschner
17.00 -18.00 Our Thing
18.30 – 19.45 Old Farts On Stage
20.15 -22.00 The Bonshow
Moderation: Dr. Norbert Koppenhagen
Bühne Ahornplatz
11.00-12.30 Woinem Brass (Ralf-Werner Kopp)
– Dazwischen Eröffnung mit Fassbieranstich –
13.00 -14.15 Bluefire
14.45 -15.45 Mannheim Accoustics
16.15 -17.15 Adrians Drive
17.30 – 18.00 Mick Maiers Schlagershow
18.15 – 19.30 Black and White
20.00-22.00 Abi Band `86
Moderation: Roland Kern
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 11:19