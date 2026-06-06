Weinheim – Weinheims Westen wird wieder wild



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Weststadtfest am 13. Juni treten über ein Dutzend Bands und Gruppen

auf zwei Bühnen auf – The Bonshow und Abi Band 86 am Abend

Weinheims Westen wird wieder zur Partymeile, wenn der Verein Pro West am Samstag, 13. Juni, zum nächsten Weststadtfest einlädt.

Das Straßenfest mit Erlebnisständen von Vereinen, Organisationen und Firmen in der Ahornstraße (zwischen

„Ahornplatz“ und Markuskirche), sowie einem Flohmarkt in den Nebenstraßen, wird wieder

eingerahmt von einem ganztägigen Musikprogramm auf zwei Kulturbühnen.

Mit über einem Dutzend Bands und Gruppen und einem Programm von rund zehn Stunden ist das

Weststadtfest wieder wohl größte Open-Air-Festival der Bergstraße.

Es ist übrigens das zehnte Weststadtfest seit seiner Premiere 2007. Seit 2008 findet es im

Zwei-Jahres-Rhythmus statt, einmal ist es wegen Corona ausgefallen. Von Anfang an ist

der Verein Pro West ehrenamtlich für die Organisation verantwortlich. Mitveranstalter ist

der Stadtjugendring Weinheim e.V.

Alles ohne Eintritt

Durch die ehrenamtliche Organisation und die Unterstützung (durch die Stadtwerke

Weinheim, die DiesbachMedien, REWE im Multzentrum, Elektro Steidl und Kopierppint

Seydel) ist es möglich, das komplette Programm kostenlos anzubieten. Mehr noch: Der

Festerlös kommt sogar immer einem guten Zweck zugute.

Auf den Bühnen am „Ahornplatz“ (OEG-Haltestelle Stahlbad) und (auf der Fläche davor)

an der Markusgemeinde beginnt das Programm jeweils um 11 Uhr. Zünftig und lautstark

am Ahornplatz mit Woinem Brass. Zwischen etwa 12 Uhr und 12.30 Uhr wird dort auch

das Fest mit einem Fassbieranstich eröffnet.

Parallel dazu treten an der Markuskirche Tanzgruppen aus Vereinen und Tanzschulen auf:

Move generations, Emis DanceAcademy, TSG, AC, Banat al Farah, also eine bunte Mischung.

Dann eröffnet dort „Just in Time“, einem Trio der Musikschule Badische Bergstraße, mit

jazzigen Klängen das Bühnenprogramm, das von einem spannenden Ensemble unter

Leitung von „Doc“ Wittenberg abgelöst wird. Es heißt „Kerstin und Bluestrail“. Dr. Reinhard

Bähr und Jürgen Treusch gehören noch dazu.

Um 15.30 Uhr tritt dann der Weststadt-Gesangverein 1955 auf. Ihr vielsagendes

passendes Programm heißt „Westside Sound“. Kevin Moschner ist diesmal mit einem

Solo-Programm dabei, er kann die Klassiker der Bluesgeschichte. In Richtung Abend wird

es rockig, zunächst mit „Our Thing“. Das ist eine Cover-Band aus dem hessischen

Weinheimer Umland, sie sind zum ersten Mal dabei. Die Musiker um die

Gründungsmitglieder Holger Klemm und Norbert Klink spielen vorwiegend

englischsprachige Rock-Lieder aus den 60er- bis 80er-Jahren, aber deutsche Rockmusik.



The Bonshow an der Markus-Gemeinde

Die „Old Farts On Stage" sind schon beliebte Stammgäste am Weststadtfest: Die Musiker

mögen vielleicht etwas in die Jahre gekommen sein, aber ihre Leidenschaft für die Musik

ist ungebrochen. Diese Rockdinosaurier wissen genau, wie man die Gitarrensaiten zum

Glühen bringt. Mit klassischen Rocksongs des aktuellen Albums „Greatest Hits" bringen

sie echten Rock'n'Roll-Spirit auf die Weststadt-Bühne. Ein Tipp von Gitarrist Rolf Zeitler:

„Vergessen Sie Faltencremes und Gehstock – bei diesem Konzert werden die Oldies

zeigen, dass Rockmusik keine Frage des Alters ist. Und: Vor dem Headbangen

Zahnprothesen entnehmen.“

Der Hauptact am Abend ist Weststadt-Kult: „The Bonshow“, die alters- und zeitlose Bon

Jovi-Coverband mit dem Weinheimer Sänger und Frontmann Alexander Barth.

Im Jahr 2010 wurde The Bonshow als Projekt gestartet und begann sich schnell zu einer

der erfolgreichsten Bon Jovi Tribute-Bands Deutschlands zu entwickeln.

​Bonshow bieten nicht nur ein hohes musikalisches Nivea, sie nehmen die Fans mit auf

eine komplette Zeitreise durch 30 Jahre Bon Jovi. „Dem amerikanischen Original ganz

nah“ (Weinheimer Nachrichten) ist Bonshow nicht nur wegen dem authentisch klingenden

Sänger Alexander Barth, sondern auch durch den speziellen Bon Jovi-Sound. So ahmt

Keyboarder Jan Brenz mit seinen „virtuosen Keyboardsounds" (Schwarzwälder Bote) den

Sound aus drei Jahrzehnten perfekt nach. Die „kongeniale“ (Echo Zeitungen) Umsetzung

des Rhythmus durch Schlagzeuger Ralf Pikal und groovige Bass von Kai Müller tragen

ihren Teil zur gelungenen Show bei. Doch erst wenn Gitarrist Thomas Riemer durch seine

„messerscharfen Gitarrenriffs" (Schwarzwälder Bote) für den Eindruck sorgt, Richie

Sambora vor sich zu haben, ist die Illusion perfekt.

Ahornplatz: Jugendband Bluefire

Am „Ahornplatz“ geht es nah der Eröffnung um etwa 13 Uhr mit der Bensheimer

Jugendband „Bluefire“. Seit 2024 treten die jungen Musiker auf den Bühnen in und um

Bensheim auf. Man kann sie in der Umgebung aber auch immer mal als Straßenmusiker

erleben. Ihre Musik umfasst englische und deutsche Coversongs verschiedener Genre wie

Rock, Pop und Rap – sowohl aktueller Songs als auch Hits der vergangenen Jahrzehnte.

Die Begeisterung für Musik überträgt sich dabei direkt auf das Publikum. Bluefire – das

sind Nia (Gesang), Raine (Gesang), Jannis (Gitarre), Samuel (Klavier) und Tim

(Schlagzeug).

Die „Mannheim Acoustics“ und „Adrians Drive“ sind auch schon gute Bekannte im

Weinheimer Westen. Die Unplugged Pop, Soul Band „mannheim acoustics“ (ab etwa

14.45 Uhr) ist eine Hommage an ihre Heimatstadt. Die Band, bestehend aus Steffi Enders,

Gesang, Gert Giussani, Gitarren, Gesang und Peter Müller Keyboards präsentiert eine

Mischung aus bekannten Pop- und Soul Hits der letzten drei Jahrzehnte in einem

akustischen Gewand. Die musikalische Vielfalt und kreative Interpretation findet sich in der

Songauswahl wieder:

Gespielt werden Titel von Bruno Mars, Earth Wind & Fire, Anastacia, Amy Winhouse und anderen. Sängerin Steffi Enders zieht mit ihrer kraftvollen

Stimme das Publikum von der ersten Sekunde an in ihren Bann.

Geradeaus, echt und gut gelaunt kommt die gitarren-orientierte Musik der Mörlenbacher

Coverband Adrians Drive daher (ab etwa 16.15). Ob elektrisch oder akustisch, die

Coverversionen von Hits aus verschiedenen Jahrzehnten enthalten stets einen der

Bandgeschichte geschuldeten Bluestouch.



Abi Band 86 – von der Multschule auf die Bühne

„Black and White September“ (ab etwa 18.15 Uhr) heißt die Indie-Pop/Rock-Band, die seit

2019 in der heutigen Besetzung mit vier Jungs und den zwei Zwillingsschwestern am

Gesang zusammen sind. Beeinflusst von vielen Musikgenres kreieren sie ihren eigenen

Stil, der von melodischen Balladen bis hin zu kraftvollen rockigen Songs reicht. Jeder

Song ist dabei so einzigartig wie die verschiedenen Stile, die sie repräsentieren. Ihre

Debütsingle „Here and Now“ wurde schon am 2021 veröffentlicht, ihre neueste Aufnahme

am im Dezember 2025.

Und dann als Highlight am Weststadtabend: Die Abiband´86: Von der Multschule auf die

große Bühne. Mitreißende RockKlassiker, handgemachter Sound und geballte Spielfreude

– das ist die Abiband´86. Gegründet aus dem Abiturjahrgang 1986 der ehemaligen

Multschule Weinheim (heute DietrichBonhoefferSchule), blickt die Band auf eine

besondere Geschichte zwischen Schulbühne, Revival und regionalen LiveBühnen zurück.

Schon in den frühen Achtzigern war die Schule ein kreativer Schmelztiegel. In dieser Zeit

entstanden die ersten Projekte, unter anderem die Schülerband DROSS.

Nach einer längeren Pause kam 2016 beim 30jährigen Jubiläum des Abiturjahrgangs das

große Comeback. Die ehemalige Schülerband stand wieder gemeinsam auf der Bühne –

und es funkte sofort. Mit Danny Bossert als charismatischem Sänger fand die Gruppe ihre

heutige Besetzung und begeistert seither mit energiegeladenen Shows.

Inzwischen ist die Abiband´86 weit mehr als ein nostalgisches Projekt. Die Band sorgt

überall für volle Säle, begeisterte Stimmung und den unverwechselbaren Sound einer

Freundschaft, die seit vier Jahrzehnten klingt.

Weststadtfest 2026

Das Musikprogramm auf beiden Bühnen

Bühne an der Markuskirche

11.00-12.00 Tanz und Akrobatik vor der Bühne (Move generations, Emis DanceAcademy,

TSG, AC, Banat al Farah

12.00 -13.30 Just in Time-Trio

14.00 – 15.00 Kerstin und bluestrail

15.30 – 16.00 GV 1955 „Westside Sound“

16.15 – 16.45 Kevin Moschner

17.00 -18.00 Our Thing

18.30 – 19.45 Old Farts On Stage

20.15 -22.00 The Bonshow

Moderation: Dr. Norbert Koppenhagen

Bühne Ahornplatz

11.00-12.30 Woinem Brass (Ralf-Werner Kopp)

– Dazwischen Eröffnung mit Fassbieranstich –

13.00 -14.15 Bluefire

14.45 -15.45 Mannheim Accoustics

16.15 -17.15 Adrians Drive

17.30 – 18.00 Mick Maiers Schlagershow

18.15 – 19.30 Black and White

20.00-22.00 Abi Band `86

Moderation: Roland Kern

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 11:19