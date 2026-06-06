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Absaugen der Eichenprozessionsspinner Waidsee
06.06.2026, 10:51 Uhr

Weinheim – Stadt bekämpft Eichenprozessionsspinner am Waidsee

Absaugen der Eichenprozessionsspinner Waidsee
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Professionelle Entfernung der Nester läuft – erste Wegabschnitte könnten
bald wieder freigegeben werden

Mit einer aufwendigen Spezialmaßnahme geht die Stadt Weinheim derzeit
gegen einen starken Befall mit Eichenprozessionsspinnern am Waidsee vor.
Seit Mittwoch ist die Weinheimer Fachfirma „Baumwerk Wolf“ mit der Entfernung der
Nester beschäftigt. Drei Mitarbeiter arbeiten dabei mit einem Hubwagen und speziellen
Industrie-Staubsaugern der Staubklasse H, wie sie beispielsweise auch bei
Asbestsanierungen eingesetzt werden.

Auf diese Weise werden die Nester samt Raupen und Brennhaaren abgesaugt und anschließend als Sondermüll entsorgt. Bereits am
zweiten Einsatztag konnten zahlreiche Nester entfernt werden. Einzelne Abschnitte des
Rundwegs könnten möglicherweise bereits in den kommenden Tagen wieder freigegeben
werden.

Nach Angaben der Experten handelt es sich in diesem Jahr um einen besonders starken
Befall. Verantwortlich dafür seien unter anderem die zunehmend milden Winter. Längere
Frostperioden, die die Population der Raupen natürlich eindämmen könnten, bleiben
immer häufiger aus. An einzelnen Eichen wurden am Waidsee bis zu 50 Nester
festgestellt.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter, dessen Raupen vor allem wegen ihrer
gesundheitsschädlichen Brennhaare gefürchtet sind. Ab einem bestimmten
Entwicklungsstadium bilden die Raupen Millionen mikroskopisch kleiner Haare aus, die
das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Die Haare können durch Wind über weite
Strecken verbreitet werden und bleiben auch dann noch gefährlich, wenn die Raupen
längst verschwunden oder die Nester verlassen sind. Deshalb stellen selbst alte oder
unbewohnte Nester weiterhin ein Gesundheitsrisiko dar.

Kommt ein Mensch mit den Brennhaaren in Kontakt, kann dies zu starkem Juckreiz,
Hautausschlägen, Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden führen. In schweren
Fällen sind auch allergische Reaktionen möglich. Auch Hunde und andere Tiere können
betroffen sein.

Aus diesem Grund werden bei der Bekämpfung nicht nur bewohnte, sondern sämtliche
Nester entfernt. Eine vollständige Beseitigung ist notwendig, da die Brennhaare über
Jahre hinweg aktiv bleiben können. Eigenständige Entfernungsversuche sind deshalb
unbedingt zu vermeiden. Die Stadt appelliert an Bürgerinnen und Bürger, bei einem
Verdacht auf Eichenprozessionsspinner keine eigenen Maßnahmen zu ergreifen, sondern
Fachfirmen für Baumpflege oder Schädlingsbekämpfung zu informieren.

Der Einsatz von Bioziden ist grundsätzlich möglich, unterliegt jedoch strengen
gesetzlichen Vorgaben und kommt am Waidsee derzeit nicht zum Einsatz. Stattdessen
setzen die Verantwortlichen auf die mechanische Entfernung durch Absaugung, die als
besonders sichere Methode gilt.

„Der Waidsee ist eines der wichtigsten Naherholungsgebiete in Weinheim und wird gerade
in den Sommermonaten von vielen Menschen genutzt. Die Sperrung des Rundwegs war
deshalb keine leichte Entscheidung. Angesichts der festgestellten Nester und der
möglichen Gesundheitsgefahren war sie jedoch notwendig. Wir hoffen, die
Einschränkungen so kurz wie möglich halten zu können“, sagt Rafael Schleweis vom Amt
für Grünflächen und Umwelt der Stadt Weinheim.

Das Strandbad Waidsee sowie das benachbarte Freizeitbad Miramar sind von den
Maßnahmen nicht betroffen und können weiterhin uneingeschränkt genutzt werden.
Die Kosten für die Bekämpfungsmaßnahmen am Waidsee bewegen sich nach Angaben
der Stadt im höheren vier- bis fünfstelligen Bereich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:51

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