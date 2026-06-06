Weinheim – Stadt bekämpft Eichenprozessionsspinner am Waidsee



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Professionelle Entfernung der Nester läuft – erste Wegabschnitte könnten

bald wieder freigegeben werden

Mit einer aufwendigen Spezialmaßnahme geht die Stadt Weinheim derzeit

gegen einen starken Befall mit Eichenprozessionsspinnern am Waidsee vor.

Seit Mittwoch ist die Weinheimer Fachfirma „Baumwerk Wolf“ mit der Entfernung der

Nester beschäftigt. Drei Mitarbeiter arbeiten dabei mit einem Hubwagen und speziellen

Industrie-Staubsaugern der Staubklasse H, wie sie beispielsweise auch bei

Asbestsanierungen eingesetzt werden.

Auf diese Weise werden die Nester samt Raupen und Brennhaaren abgesaugt und anschließend als Sondermüll entsorgt. Bereits am

zweiten Einsatztag konnten zahlreiche Nester entfernt werden. Einzelne Abschnitte des

Rundwegs könnten möglicherweise bereits in den kommenden Tagen wieder freigegeben

werden.

Nach Angaben der Experten handelt es sich in diesem Jahr um einen besonders starken

Befall. Verantwortlich dafür seien unter anderem die zunehmend milden Winter. Längere

Frostperioden, die die Population der Raupen natürlich eindämmen könnten, bleiben

immer häufiger aus. An einzelnen Eichen wurden am Waidsee bis zu 50 Nester

festgestellt.

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Nachtfalter, dessen Raupen vor allem wegen ihrer

gesundheitsschädlichen Brennhaare gefürchtet sind. Ab einem bestimmten

Entwicklungsstadium bilden die Raupen Millionen mikroskopisch kleiner Haare aus, die

das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Die Haare können durch Wind über weite

Strecken verbreitet werden und bleiben auch dann noch gefährlich, wenn die Raupen

längst verschwunden oder die Nester verlassen sind. Deshalb stellen selbst alte oder

unbewohnte Nester weiterhin ein Gesundheitsrisiko dar.

Kommt ein Mensch mit den Brennhaaren in Kontakt, kann dies zu starkem Juckreiz,

Hautausschlägen, Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden führen. In schweren

Fällen sind auch allergische Reaktionen möglich. Auch Hunde und andere Tiere können

betroffen sein.

Aus diesem Grund werden bei der Bekämpfung nicht nur bewohnte, sondern sämtliche

Nester entfernt. Eine vollständige Beseitigung ist notwendig, da die Brennhaare über

Jahre hinweg aktiv bleiben können. Eigenständige Entfernungsversuche sind deshalb

unbedingt zu vermeiden. Die Stadt appelliert an Bürgerinnen und Bürger, bei einem

Verdacht auf Eichenprozessionsspinner keine eigenen Maßnahmen zu ergreifen, sondern

Fachfirmen für Baumpflege oder Schädlingsbekämpfung zu informieren.

Der Einsatz von Bioziden ist grundsätzlich möglich, unterliegt jedoch strengen

gesetzlichen Vorgaben und kommt am Waidsee derzeit nicht zum Einsatz. Stattdessen

setzen die Verantwortlichen auf die mechanische Entfernung durch Absaugung, die als

besonders sichere Methode gilt.

„Der Waidsee ist eines der wichtigsten Naherholungsgebiete in Weinheim und wird gerade

in den Sommermonaten von vielen Menschen genutzt. Die Sperrung des Rundwegs war

deshalb keine leichte Entscheidung. Angesichts der festgestellten Nester und der

möglichen Gesundheitsgefahren war sie jedoch notwendig. Wir hoffen, die

Einschränkungen so kurz wie möglich halten zu können“, sagt Rafael Schleweis vom Amt

für Grünflächen und Umwelt der Stadt Weinheim.

Das Strandbad Waidsee sowie das benachbarte Freizeitbad Miramar sind von den

Maßnahmen nicht betroffen und können weiterhin uneingeschränkt genutzt werden.

Die Kosten für die Bekämpfungsmaßnahmen am Waidsee bewegen sich nach Angaben

der Stadt im höheren vier- bis fünfstelligen Bereich.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:51