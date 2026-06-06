  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

06.06.2026, 10:47 Uhr

SÜW – Nicht immer ein Vor-Ort-Termin notwendig: Zeit und Geld sparen mit dem Online-Angebot der Kfz-Zulassungsstelle

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der bundesweiten Programmumstellung in den Zulassungsstellen kommt es bei der gemeinsamen Zulassungsstelle des Landkreises und der Stadt Landau weiterhin zu längeren Wartezeiten bei der Terminvereinbarung. „Unsere Mitarbeitenden in der Zulassungsstelle tun alles dafür, den Service so schnell wie möglich wieder reibungslos zu gestalten“, versichert Landrat Dietmar Seefeldt. Um längere Wartezeiten auf einen Termin zu vermeiden, weist die Kreisverwaltung erneut auf das Online-Angebot der Kfz-Zulassungsstelle hin, das unter www.suedliche-weinstrasse.de/kfz zu finden ist.

So kann zum Beispiel bei einer Online-Anmeldung das Fahrzeug auch ohne entsprechende Plaketten sofort genutzt werden. Es muss lediglich die vorläufige Zulassungsbescheinigung gut lesbar ausgedruckt werden, damit diese auf Verlangen (zum Beispiel durch die Polizei) zur Prüfung ausgehändigt werden kann. Innerhalb von zwei Wochen schickt die Zulassungsstelle dann die jeweiligen Dokumente zu. Genauso einfach lässt sich ein Fahrzeug abmelden beziehungsweise stilllegen. Hierzu bedarf es nicht einmal der für die Anmeldung notwendigen Bund-ID. Das Freirubbeln des entsprechenden Feldes auf dem Fahrzeugschein und der Plakette auf dem Kennzeichen sollte jedoch mit Vorsicht erfolgen, um den darunterliegenden, notwendigen Code nicht zu beschädigen.

Das gilt für alle in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge, für die eine Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II ausgestellt wurden. Das ist in der Regel nach dem Jahr 2014 der Fall. Erkennbar sind die Dokumente an dem Feld, das freigerubbelt werden kann. Damit lässt sich im Übrigen auch Geld sparen, denn die Gebühren für die Online-Verfahren sind niedriger als bei einer Dienstleistung vor Ort. Wichtig: Der jeweilige Vorgang sollte direkt über die Website der Kreisverwaltung unter www.suedliche-weinstrasse.de/kfz abgewickelt werden, da im Netz auch Drittanbieter zu finden sind, die in der Regel eine wesentlich höhere Gebühr erheben.

Landrat Dietmar Seefeldt sieht darin einen Vorteil für alle, die ihre Behördengänge gern internetbasiert abwickeln wollen: „Mit diesen Dienstleistungen gehen wir einen weiteren Schritt in Digitalisierung und können Behördenvorgänge ein Stück weit entbürokratisieren.“

Termine weiterhin möglich – nicht benötigte bitte stornieren
Wie gehabt können alle Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsstelle auch weiterhin nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Anspruch genommen werden. Termine sind vorab unter www.suedliche-weinstrasse.de/termin zu buchen.

Die Kreisverwaltung bittet zudem die Bürgerinnen und Bürger, nicht in Anspruch genommene Terminbuchungen frühzeitig zu stornieren. Nur so wird sichergestellt, dass diese anderen Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden, da sie zeitnah wieder in das Online-Terminvereinbarungssystem eingestellt und mit kurzer Vorlaufzeit wieder gebucht werden können. Landrat Seefeldt dazu: „Wer frühzeitig seinen nicht benötigten Termin in der Zulassungsstelle absagt, hilft aktiv dabei mit, die Wartezeiten zu reduzieren, da in den freigewordenen Zeiträumen andere Kundinnen und Kunden bedient werden können.“

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:47

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