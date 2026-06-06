Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Sonnenschein, ausgelassene Stimmung und eine bis auf den letzten Platz gefüllte Innenstadt: Das Strohhutfest 2026 hat am Freitagabend erneut eindrucksvoll bewiesen, warum es das größte und beliebtesten Straßenfesten der Pfalz ist. Bei sommerlichen Temperaturen strömten Tausende Besucher nach Frankenthal und verwandelten die gesamte Innenstadt in eine einzige große Feiermeile.

Besonders rund um die Erkenbert-Ruine, den Marktplatz und die zahlreichen Bühnen herrschte bereits am Nachmittag reger Betrieb. Überall wurde gefeiert, getanzt und gemeinsam angestoßen. Für beste Unterhaltung sorgten zahlreiche Künstler, Bands und Musikgruppen, die das Publikum bis in die Abendstunden begeisterten.

Ein besonderer Publikumsmagnet war erneut der beliebte „Woifeschdkänisch“, der mit seiner unverwechselbaren Art die Besucher mitriss und für ausgelassene Stimmung sorgte. Vor der Bühne wurde gesungen, geschunkelt und gefeiert – die Stimmung hätte kaum besser sein können.

Doch nicht nur an den Veranstaltungsorten selbst war viel los. Auch in den Fußgängerzonen war zeitweise kaum ein Durchkommen möglich. Die Menschenmassen schoben sich durch die Innenstadt, genossen das vielfältige gastronomische Angebot und nutzten die Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen. Frankenthal präsentierte sich einmal mehr als lebendige Feststadt mit besonderem Charme.

Mitten im bunten Treiben zeigte sich auch Frankenthals Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meier. Das Stadtoberhaupt feierte ebenso ausgelassen wie Gästen. Frei nach dem Motto „Keine Feier ohne Meier“ war der Oberbürgermeister nahezu überall anzutreffen und genoss die hervorragende Atmosphäre gemeinsam mit den Feiernden.

Die Kombination aus bestem Wetter, einem abwechslungsreichen Programm und der einzigartigen Stimmung machte das Strohhutfest erneut zu einem Besuchermagneten weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die zahlreichen Besucher sorgten für volle Plätze, volle Gastronomie und beste Stimmung in der gesamten Innenstadt.

Das Strohhutfest 2026 zeigt einmal mehr, warum es als das größte Straßenfest der Pfalz gilt und Jahr für Jahr Zehntausende Menschen nach Frankenthal lockt.

MRN-News war vor Ort und berichtet weiter vom Strohhutfest 2026.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 13:29