Schifferstadt – Konzert mit Igel und Eichhörnchen im Club Ebene Eins



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Hurra, wir spielen ein Konzert:

Kinderkonzert mit The Twiolins

Am Freitag, 19 Juni, um 17 Uhr, verwandelt sich die Scheine des Club Ebene Eins e.V.

in der Burgstraße 23 in Schifferstadt in eine bunte Konzerthalle für Kinder:

Marie-Luise und Marta Danilkovich, besser bekannt als das Violin-Ensemble The

Twiolins, präsentieren ihr Programm "Hurra, wir spielen ein Konzert", mit dem sie die

Freude an der Musik jungen Zuhörenden vermitteln wollen.

Das Konzert basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Marie-Luise Dingler, das

die Geschichte zweier musizierender Freunde erzählt, die trotz anfänglicher Zweifel

und Widerstände ihren Traum vom großen Auftritt verwirklichen. Dazu verwandeln

sich The Twiolins in Igel und Eichhörnchen und machen die Geschichte erlebbar für

Groß und Klein. Das Konzept geht auf: Inzwischen sind The Twiolins damit

deutschlandweit auf Tour.

Das Konzert dauert etwa 50 Minuten. Die Twiolins spielen ausgesuchte Werke der

Klassik, die besonders bei Kindern gut ankommen. Auch Interaktion ist ein wichtiger

Bestandteil des Konzerts: Die Musikerinnen animieren ihr junges Publikum zum

Mitmachen und Mitsingen.

"Wir freuen uns sehr darauf, in Schifferstadt aufzutreten und den Kindern eine tolle

Zeit zu bereiten", sagt Marie-Luise Dingler. "Musik ist ein wunderbares Mittel, um

Kreativität, Phantasie und Freude zu fördern. Wir hoffen, dass wir den jungen

Zuhörerinnen und Zuhörern diese Erfahrung vermitteln können."

Der Eintritt kostet 12 €, für Kinder 8 €, Club-Mitglieder zahlen 10 €, Kinder 6 €.

Karten können unter 06235/920399 oder per Mail an CEEins@web.de reserviert werden.

Quelle: Club Ebene Eins

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 11:41