Schifferstadt – Konzert mit Igel und Eichhörnchen im Club Ebene Eins

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Hurra, wir spielen ein Konzert:
Kinderkonzert mit The Twiolins
Am Freitag, 19 Juni, um 17 Uhr, verwandelt sich die Scheine des Club Ebene Eins e.V.
in der Burgstraße 23 in Schifferstadt in eine bunte Konzerthalle für Kinder:
Marie-Luise und Marta Danilkovich, besser bekannt als das Violin-Ensemble The
Twiolins, präsentieren ihr Programm "Hurra, wir spielen ein Konzert", mit dem sie die
Freude an der Musik jungen Zuhörenden vermitteln wollen.
Das Konzert basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Marie-Luise Dingler, das
die Geschichte zweier musizierender Freunde erzählt, die trotz anfänglicher Zweifel
und Widerstände ihren Traum vom großen Auftritt verwirklichen. Dazu verwandeln
sich The Twiolins in Igel und Eichhörnchen und machen die Geschichte erlebbar für
Groß und Klein. Das Konzept geht auf: Inzwischen sind The Twiolins damit
deutschlandweit auf Tour.
Das Konzert dauert etwa 50 Minuten. Die Twiolins spielen ausgesuchte Werke der
Klassik, die besonders bei Kindern gut ankommen. Auch Interaktion ist ein wichtiger
Bestandteil des Konzerts: Die Musikerinnen animieren ihr junges Publikum zum
Mitmachen und Mitsingen.
"Wir freuen uns sehr darauf, in Schifferstadt aufzutreten und den Kindern eine tolle
Zeit zu bereiten", sagt Marie-Luise Dingler. "Musik ist ein wunderbares Mittel, um
Kreativität, Phantasie und Freude zu fördern. Wir hoffen, dass wir den jungen
Zuhörerinnen und Zuhörern diese Erfahrung vermitteln können."
Der Eintritt kostet 12 €, für Kinder 8 €, Club-Mitglieder zahlen 10 €, Kinder 6 €.
Karten können unter 06235/920399 oder per Mail an CEEins@web.de reserviert werden.
Quelle: Club Ebene Eins
Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 11:41