Neustadt/Weinstraße – Ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs…



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – … war am 06.06.2026 um 00:15 Uhr eine 18-Jährige mit einem E-Bike in der Spitalbachstraße unterwegs, als sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Während der Kontrolle wurde bekannt, dass das E-Bike ohne Tretunterstützung eine Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h erreichen kann. Den erforderlichen Führerschein, sowie einen Versicherungsschutz konnte die junge Dame nicht vorweisen, weshalb sie das E-Bike nach Hause schieben musste und sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:29