Neustadt/Weinstraße – Entwendeter E-Scooter sichergestellt und Haftbefehl vollstreckt



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 05.06.2026 um 23:20 Uhr konnte ein 17-Jähriger mit einem E-Scooter in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei wurde bekannt, dass der E-Scooter bereits im März im Innenstadtbereich von 67433 Neustadt/W. entwendet wurde. Der E-Scooter wurde daher sichergestellt und weitere Ermittlungen eingeleitet. Der Fahrer des E-Scooters wurde letztlich einem Erziehungsberechtigten überstellt. Hierbei wurde bekannt, dass gegen den Erziehungsberechtigten ein Haftbefehl vorlag, welchen dieser durch Zahlung der offenen Geldstrafe abwenden konnte.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:31