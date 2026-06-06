Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Fragen zum Smartphone? Beim offenen Smartphone-Treff für Seniorinnen und Senioren haben Interessierte in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit, Fragen zu ihrem Smartphone oder Tablet zu stellen, sich auszutauschen und gemeinsam Lösungen für technische und inhaltliche Herausforderungen zu finden.

Der Treff richtet sich ausdrücklich auch an Einsteigerinnen und Einsteiger, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Begleitet wird das Treffen von Mitarbeitenden der Stadtbibliothek sowie engagierten Unterstützenden, die bei individuellen Anliegen helfen und praktische Tipps geben.

Das nächste Treffen findet

am Donnerstag, 11. Juni 2026, 10 bis 11:30 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1, 1. OG

statt. Die weiteren Termine sind:

9. Juli

3. September

1. Oktober

5. November

3. Dezember.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 07:22