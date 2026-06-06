Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einem ganz besonderen Konzert unter dem Motto „Von Klassik bis Jazz“

am Freitag, den 12. Juni 2026 um 18:30 Uhr, im Ernst-Toch-Saal der Musikschule (E4, 14, 68159 Mannheim), präsentieren Lehrkräfte der Musikschule Mannheim bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit Gastmusikerinnen und Gastmusikern ein buntes Konzert in verschiedenen Besetzungen.

Es wirken mit: Pia Grutschus (Geige), Margarita Ringle (Bratsche), Heidrun Eberhard (Cello), Annette Theuring (Cello), Merce Calderer (Oboe), Zsofia Perneczky (Querflöte), Laurance Mahady (Horn), Sven Pudil (Saxophon) als Gast, Min Lee (Klavier) als Gästin, Hyunjoo Shin (Klavier), Asli Kilic (Klavier) sowie Stephan Kraus (Klavier).

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 07:25