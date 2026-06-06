Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Was für ein Los für den SV Waldhof Mannheim: In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es am 21.August 2026 zum traditionsreichen Südwest-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern. Damit treffen zwei Vereine aufeinander, deren Duelle seit Jahrzehnten für Emotionen, Leidenschaft und eine besondere Brisanz stehen.

Für die Waldhof-Fans ist es eines der attraktivsten Lose überhaupt. Das Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen vom Betzenberg verspricht ein ausverkauftes Stadion, eine einzigartige Atmosphäre und jede Menge Fußballtradition. Bereits jetzt dürfte die Vorfreude bei beiden Fanlagern riesig sein.

Die Begegnungen zwischen Mannheim und Kaiserslautern gehören zu den traditionsreichsten Derbys im Südwesten Deutschlands. Immer wieder sorgten die Duelle in der Vergangenheit für packende Spiele, hitzige Stimmung auf den Rängen und große Emotionen auf und neben dem Platz.

Für den Waldhof bietet sich nun die Chance, vor heimischer Kulisse für eine Pokalüberraschung zu sorgen und den klassenhöheren Rivalen aus dem Wettbewerb zu werfen. Der FCK wiederum reist mit dem Ziel nach Mannheim, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden und den Einzug in die zweite Runde perfekt zu machen.

Fest steht bereits jetzt: Wenn der SV Waldhof Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal aufeinandertreffen, ist Fußball-Südwestdeutschland elektrisiert. Das Derby verspricht Hochspannung, Gänsehaut-Atmosphäre und einen Pokalabend, über den noch lange gesprochen werden dürfte.

Pokal-Derby mit besonderer Brisanz

Neben der sportlichen Bedeutung steht vor allem die jahrzehntelange Rivalität beider Vereine im Fokus. Die Sicherheitsbehörden werden das Spiel mit besonderer Aufmerksamkeit begleiten. Gleichzeitig hoffen beide Vereine auf ein stimmungsvolles Fußballfest, das die große Tradition des Südwest-Fußballs unterstreicht.

MRN-News wird ausführlich über das Pokal-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern berichten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 21:07