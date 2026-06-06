  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo 1 1
06.06.2026, 7:19 Uhr

Ludwigshafen – Wanderausstellung „Familiärer Darmkrebs“ bis 23. Juni im Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen

Logo 1 1Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen wurde am 28. Mai die Wanderausstellung „Familiärer Darmkrebs: Früh informiert – besser geschützt.“ eröffnet. Bis 23. Juni 2026 ist diese von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr in der Berliner Straße 23a in Raum B14 zugänglich. Die Ausstellung wurde von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) und der Stiftung LebensBlicke initiiert.

Mit rund 55.000 Neuerkrankungen jährlich zählt Darmkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Etwa 30 Prozent der Fälle gehen auf eine familiäre oder erblich bedingte Vorbelastung zurück – eine Tatsache, die vielen Betroffenen und Angehörigen nicht bewusst ist. Die Ausstellung setzt genau hier an: Sie ermutigt dazu, offen über Darmkrebs in der Familie zu sprechen, damit Familienmitglieder ihr persönliches Risiko erkennen und Vorsorge treffen können. Denn die steigenden Erkrankungszahlen auch bei jüngeren Menschen machen deutlich, dass das familiäre Risiko stärker ins Blickfeld gerückt werden muss.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen lebensgroße Figuren einer fiktiven, aber typischen Familie mit Darmkrebsschicksal. Anhand ihrer Geschichten wird gezeigt, wie belastend der frühe Verlust eines Familienmitglieds sein kann und welche Rolle ein offener Umgang mit der Erkrankung spielt. Roll-Ups sowie per QR-Code abrufbare Interviews mit Fachleuten und Betroffenen ergänzen die Ausstellung um persönliche Perspektiven und vertiefende Informationen.

Prof. Dr. Jürgen F. Riemann, dessen Stiftung LebensBlicke sich seit 1998 bundesweit für die Darmkrebsvorsorge einsetzt, betonte bei der Eröffnung das enorme Präventionspotenzial, das gezielte Aufklärung und frühzeitige Vorsorgeuntersuchungen enthalte. Viele Krebsfälle ließen sich verhindern, wenn Menschen mit familiärem Risiko frühzeitig erreicht würden. Neben regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen spielt auch der Lebensstil eine entscheidende Rolle: Ballaststoffreiche Ernährung, regelmäßige Bewegung, die Vermeidung von Übergewicht sowie der Verzicht auf Tabak und Alkohol zählen zu den wirksamsten Schutzfaktoren.

Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten für die Darmkrebsvorsorge für Frauen und Männer ab dem 50. Lebensjahr. Obwohl die Heilungschancen bei frühzeitiger Erkennung in der Regel gut sind, ist die Inanspruchnahme der Vorsorgeangebote in den vergangenen Jahren rückläufig. Bei Auffälligkeiten, Beschwerden oder familiärer Vorbelastung kann eine Darmspiegelung auch vor dem 50. Geburtstag durchgeführt werden.

Die Wanderausstellung wird finanziell gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit Rheinland-Pfalz sowie die Barmer. Sie kann von Institutionen in Rheinland-Pfalz bei der LZG kostenlos ausgeliehen werden.

Quelle: Agentur für Arneit Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 07:19

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juni 2026
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • INSERAT

    Premium Lounge Mannheim

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com