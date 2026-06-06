Ludwigshafen – Sommerfest 2026 – Drei Tage Sport, Unterhaltung und Gemeinschaft



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Turnverein 1895 Edigheim lädt herzlich vom 12. bis 14. Juni 2026 zum Sommerfest auf seinem Vereinsgelände ein.

An drei Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Sport, Mitmachaktionen, Vorführungen, Musik und Unterhaltung für die ganze Familie.

Den Auftakt bildet am Freitag ab 18:00 Uhr das Hobby-Beachhandballturnier.

Hobbyspielerinnen und Hobbyspieler sowie Mannschaften aus der Region sind eingeladen, sich auf dem Sandfeld sportlich zu messen und gemeinsam einen geselligen Abend zu verbringen.

Am Samstag steht der Sport im Mittelpunkt. Von 14:00 bis 18:00 Uhr findet das Open Beach Handball statt,

bei dem interessierte Kinder und Jugendliche die Sportart kennenlernen und selbst ausprobieren können.

Um 16:00 Uhr präsentiert Sandra eine Fitness-Vorführung zum Mitmachen und gibt spannende Einblicke in modernes Fitnesstraining.

Im Anschluss werden die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sportabzeichen-Aktion 2025 geehrt.

Um 17:30 Uhr beginnt das Finale der Calisthenics Challenge, bei der Kraft, Ausdauer und Körperbeherrschung gefragt sind.

Ab 18:00 Uhr sorgt die Band „Just-doit“ mit Live-Musik für beste Stimmung und einen stimmungsvollen Sommerabend.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Von 12:00 bis 16:00 Uhr können Kinder bei der Kinderolympiade ihr sportliches Geschick unter Beweis stellen.

Um 14:00 Uhr folgt ein Showauftritt der Turnabteilung.

Um 15:00 Uhr sind alle Gäste eingeladen, bei einer Zumba-Einheit aktiv mitzumachen.

Um 15:45 Uhr besucht uns der Karnevalsverein „Obbarer Dambnudle“ und präsentiert eine Kostprobe seines Könnens.

Den Abschluss des Programms bildet die Showtanzgruppe, die mit ihrer Darbietung für einen unterhaltsamen Ausklang des Festwochenendes sorgt.

Während des gesamten Sommerfestes ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Der Verein freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, spannende Begegnungen und ein gemeinsames Wochenende voller Sport, Spaß und guter Unterhaltung.

Veranstaltungsort:

TV 1895 Edigheim

Ostring 125

67069 Ludwigshafen

Datum:

12. Juni bis 14. Juni 2026

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Turnverein 1895 Edigheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 11:13