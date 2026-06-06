Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Ein Tanz gegen das Vergessen: Angelin Preljocajs „Requiem(s)”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Requiem(s)

2023 verlor der französische Choreograph Angelin Preljocaj Vater, Mutter und sehr enge Freunde. Dies ließ den Wunsch in ihm reifen, die Gefühle, die mit dem Verlust geliebter Menschen einhergehen, in einer Choreographie festzuhalten. Sein Tanzstück Requiem(s) gastiert nun am Freitag, 12.6. und am Samstag, 13.6.2026 jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Preljocaj spürt in seinem berührenden Tanzstück den widerstreitenden Emotionen nach, die mit der Trauer verbunden sind: neben Kummer und Verstörung den Erinnerungen und Spu-ren der geliebten Person in unserem Leben. Über seine persönlichen Empfindungen hinaus ließ er sich bei seiner Arbeit auch von einer Vielzahl von literarischen und philosophischen Texten inspirieren, die in das Werk einflossen. Auf der Grundlage dieses Materials entwickelte er im Dialog mit den Tänzern des Ballet Preljocaj seine Choreographie, suchte nach ungewöhnlichen Pfaden und authentischen Formen, um die Emotionen in Tanz zu verwandeln. In seinem faszinierenden Tanzstück geht es Preljocaj aber auch darum zu vermitteln, welch großes Wunder das Leben ist.

Die Mehrzahl im Titel Requiem(s) spiegelt die Entscheidung Preljocajs wider, seiner Choreographie verschiedene berühmte Kompositionen zugrunde zu legen. Daher erklingt an diesem Abend Musik von György Ligeti, Wolfgang Amadeus Mozart, System of a Down, Johann Sebastian Bach, Hildur Guðnadóttir sowie weitere Klangkreationen. Die eleganten Kostüme entwarf Eleonora Peronetti, Videos (Nicolas Clauss) und das schlichte Bühnenbild ergänzen den meisterhaften Gesamteindruck. So entsteht ein klassisch schönes Ballett mit virtuosen und ästhetischen Ensembleszenen im für Preljocaj typischen exquisiten Stil. Ein opulenter Tanzabend zum Genießen, aber auch zum Nachdenken.

Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Didier Philispart

Pfalzbau Bühnen

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 08:09