Ludwigshafen – Open-Air-Konzert der Städtischen Musikschule

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bigband und das Sinfonische Blasorchester laden am Samstag, 13. Juni 2026, 19 Uhr, zu einem

Sommerabend voller Musik rund um den Lutherturm ein.

Die Bigband sowie das Sinfonische Blasorchester der Städtischen Musikschule präsentieren an diesem Abend ein abwechslungsreiches Konzertprogramm unter freiem

Himmel. Das Konzert verbindet kraftvolle Orchestersounds mit sommerlicher Atmosphäre und lädt Musikliebhaber*innen aller Generationen

zum Genießen ein.

Der Eintritt ist frei.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:56