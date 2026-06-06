Ludwigshafen – Lesung mit Dr. Jörg Koch in der Stadtbibliothek: Historische Kriminalfälle in der Pfalz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Historiker Dr. Jörg Koch präsentiert am Freitag, 19. Juni 2026, 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek,

Bismarckstraße 44-48, sein neues Buch „Historische Kriminalfälle in der Pfalz“ und spricht über spektakuläre, tragische und berührende Fälle vom

Hohen Mittelalter bis in unsere Tage.

Den Auftakt bildet König Richard Löwenherzens Inhaftierung auf dem Trifels, der reich bebilderte Band

endet mit den sadistischen Quälereien im Altersheim Lambrecht.

Dazwischen werden Mordfälle in Neustadt, Grünstadt, am Donnersberg, bei Kaiserslautern und in Ludwigshafen erzählt. Die Hexenprozesse gegen

Frauen bei Landau haben ebenso Rechtsgeschichte mitgeschrieben wie der Fund des Barbarenschatzes von Rülzheim. Jörg Koch wohnt in Worms und

arbeitet als Oberstudienrat in Frankenthal. Seit mehr als 25 Jahren veröffentlicht er Bücher zur Regional- und Landesgeschichte.

Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Um Anmeldung wird gebeten;

Info und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2605 oder per Mail an stadtbibliothek@ludwigshafen.de.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:55