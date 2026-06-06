Ludwigshafen – Inselsommer 2026 auf der Parkinsel



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Es ist wieder soweit: Vom 13. bis 21. Juni verwandelt sich die Parkinsel in Ludwigshafen erneut in

einen lebendigen Ort für Musik, Kultur und Begegnung.

Besucher:innen erwartet ein vielfältiges Programm mit transkultureller Musik, einer Kinderolympiade, der „Schnupperinsel“ für Sport &

Tanz, dem Better World Market sowie Theaterangeboten für Groß und Klein – und vieles mehr.

Kultursommer Rheinland-Pfalz: „Die goldenen Zwanziger“

Der Kultursommer Rheinland-Pfalz steht 2026 unter dem Motto „Die goldenen Zwanziger“. Der

Inselsommer greift dieses Thema auf und lädt dazu ein, die „Zwanziger“ unserer Zeit mit Tanz,

Bewegung und Begegnung zu feiern.

Die 1920er-Jahre waren geprägt von gesellschaftlichem Aufbruch: Tanz und Sport entwickelten sich

von elitären Freizeitbeschäftigungen zu breiten Bewegungen. Migration und kultureller Austausch

machten Bühnen und Tanzflächen zu Orten der Begegnung, Integration und Erneuerung. Neue

Medien wie das Radio trugen Musik und Sport in die Gesellschaft, während Breitensport und

Vereinsleben einen starken Aufschwung erlebten.

Auch auf der Parkinsel ist diese Entwicklung bis heute spürbar: Der Turn- und Fechtclub 1861 e.V.

bietet ganzjährig ein vielfältiges Sportangebot für Familien und knüpft damit an diese Tradition an.

Der Inselsommer schafft einen Raum, in dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen,

gemeinsam aktiv werden und unbeschwert feiern können – bei Musik, Bewegung sowie

kulinarischen Angeboten.

Musikprogramm: Vielfalt erleben

In einer Stadt der kulturellen Vielfalt präsentiert der Inselsommer ein facettenreiches

Musikprogramm, das unterschiedliche Traditionen miteinander verbindet. Es entsteht eine

lebendige Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart – eine musikalische Reise durch Kulturen

und Stile.

Den Auftakt gestalten „Les Primitifs“ und „Bazaar“ und geben einen Vorgeschmack auf die

Bandbreite des Programms: von Chanson, Klezmer und Balkanbeats bis hin zu Soul, Swing und

Folklore. Internationale wie regionale Künstler:innen laden gleichermaßen zum Zuhören und

Tanzen ein.

Auch klassische Musik hat ihren Platz: Das „Orchester des Wandels“ verbindet musikalische

Darbietungen mit Impulsen zu Nachhaltigkeit.

Mit „Octans“ und „Colourage“ präsentiert die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zwei

transkulturelle Projekte, in denen Musiker:innen aus verschiedenen Institutionen und Ländern

gemeinsam neue Klangwelten erschaffen.

Elektronische Klänge bringt das Ludwigshafener Kollektiv „Waldrauschen“ auf die Insel – mit Live-

Jams, visuellen Elementen und orientalischen Einflüssen.



Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, Spenden sind willkommen.

Familie, Bewegung und Theater

Unter den schattigen Bäumen am Rheinufer lädt der Inselsommer zum Verweilen, Mitmachen und

Entdecken ein. Interaktive Formate wie die Kinderolympiade, Familienpicknick und die „Konferenz

der Tiere“ – das Programm richtet sich an alle Generationen.

Die „Schnupperinsel“ bietet Einblicke in verschiedene Sportarten des TFC Ludwigshafen, ergänzt

durch Tanzworkshops, unter anderem mit den „Humanistischen Frauen“.

In der kleinen Jurte der KiTZ Theaterkumpanei sorgen elefantastische Lesungen von den Tieren

mit Rüssel für ruhige Momente. Ein besonderes Highlight ist das Theaterprogramm des Theaters:

Unter der Woche gibt es Aufführungen für Schulen und Kindergärten (mit Anmeldung), während

am Abend auch erwachsene Besucher:innen in stimmungsvoller Rheinatmosphäre Theater erleben

können.

Nachhaltigkeit und Engagement

Der Inselsommer versteht sich als nachhaltiges Festival, das Kreativität und Umweltbewusstsein

verbindet. Ob Upcycling, Abfallvermeidung oder ressourcenschonende Organisation – das Festival

erprobt und zeigt, was im Kulturbereich bereits möglich ist.

Besucher:innen werden gebeten, möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen

Verkehrsmitteln anzureisen und Abfall zu vermeiden.

Der „Better World Market“ bringt zahlreiche Initiativen, Gruppen und Vereine aus Ludwigshafen und

der Region zusammen, die mit Mitmachaktionen zum Austausch und Engagement einladen.

Ein Fest von allen für alle

Der Inselsommer ist ein lebendiges Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Zahlreiche

Ehrenamtliche, Vereine und Initiativen tragen dazu bei, das Festival Jahr für Jahr zu gestalten.

Die positiven Erfahrungen der Vergangenheit wirken weiter: Neue Kooperationen sind entstanden,

bestehende Netzwerke wurden gestärkt und gemeinsame Projekte weiterentwickelt. So trägt der

Inselsommer nachhaltig zur Förderung von Austausch, Teilhabe und demokratischem Miteinander

in Ludwigshafen bei.

Organisation und Unterstützung

Der Inselsommer wurde 2000 von Eleonore Hefner gemeinsam mit Kultur Rhein-Neckar e.V. und

der KiTZ Theaterkumpanei ins Leben gerufen – mit der Idee eines „Fests von allen für alle“.

Seit 2025 liegt die Projektleitung bei der Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen e.V. (ILA 21 LU).

Mirjam Alberti koordiniert den Kooperationsverbund aus ILA 21 LU e.V., Kultur Rhein-Neckar e.V.,

dem TFC Ludwigshafen und der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Die Stadt Ludwigshafen ist Projektträgerin und unterstützt das Festival gemeinsam mit dem

Kulturbüro Rheinland-Pfalz.

Das Festival wird maßgeblich durch Spenden, ehrenamtliches Engagement sowie die Unterstützung

lokaler Unternehmen und Partner:innen ermöglicht.

Veranstaltungsort und Hinweise

Der Inselsommer findet auf der Parkinsel Ludwigshafen, auf den Wiesen und unter den Bäumen

zwischen dem Sportgelände des TFC Ludwigshafen e.V. und dem Rhein statt.

Wir empfehlen die Anreise mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bei schlechtem Wetter werden Programmpunkte an alternative Orte verlegt – aktuelle

Informationen sind auf der Website inselsommer.eu verfügbar.

Quelle: Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen e.V.

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 10:41