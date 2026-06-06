Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 03.06.2026, und Freitag, den 05.06.2026, kam es in der Abteistraße , an der dortigen Integrierten Gesamtschule Gartenstadt, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugten Zutritt in einen PC-Raum der Schule und entwendeten dabei mehrere IPads. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 12.000EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 08:29