Gundersheim / Landkreis Alzey-Worms. Ein Großbrand beschäftigt seit dem Nachmittag die Einsatzkräfte im Gewerbegebiet von Gundersheim. Gegen 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Lagerhalle des Entsorgungsunternehmens Remondis alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Aus der Halle stieg dichter Rauch auf, umgehend wurden umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet.

Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr befinden sich derzeit im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Aufgrund der örtlich eingeschränkten Wasserversorgung muss das Löschwasser über eine lange Wegstrecke zur Brandstelle transportiert werden, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwert.

Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt. Die Behörden haben jedoch vorsorglich Warnmeldungen über entsprechende Warn-Apps veröffentlicht. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich rund um das Gewerbegebiet Gundersheim weiträumig zu meiden und den Einsatzkräften freie Zufahrtswege zu ermöglichen.

Durch die starke Rauchentwicklung musste die Polizei die angrenzende Landstraße zeitweise sperren. Ob und in welchem Umfang es zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommt, ist derzeit noch unklar.

Zur Ursache des Feuers, zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zum genauen Brandverlauf können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen werden nach Abschluss der Löscharbeiten von den zuständigen Behörden aufgenommen.

Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz appellieren an die Bevölkerung, sich ausschließlich über offizielle Informationskanäle zu informieren und keine unbestätigten Informationen oder Gerüchte zu verbreiten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 21:21