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06.06.2026, 8:16 Uhr

Heidelberger Kinder gestalten internationales Kinderkochbuch am 5. Kinderklimagipfel

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Sind stolz auf das erste internationale Heidelberger Kinderkochbuch (hintere Reihe von links): Rikea Grabs (Bereichsleiterin Ferienbetreuung bei päd-aktiv), Sabine Lachenicht (Leiterin Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie), Jens Katzenberger (Vorstand bei päd-aktiv), Foto: Stadt Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – „Das kocht meine Oma immer für die ganze Familie!“ Solche Sätze waren beim Kochevent in den Räumen von päd-aktiv am Mittwoch, 3. Juni 2026, häufig zu hören. Insgesamt 250 Grundschulkinder aus der Heidelberger Ferienbetreuung bereiteten ihre Lieblingsgerichte zu, erzählten von Familienrezepten und tauschten sich über typische Zutaten und Essgewohnheiten aus unterschiedlichen Ländern aus. Im Rahmen des 5. Kinderklimagipfels startete damit in den Pfingstferien die Arbeit am ersten internationalen Heidelberger Kinderkochbuch. Die Kinder sammelten Rezepte aus ihren Familien, kochten gemeinsam und dokumentierten Gerichte aus unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten. Das fertige Kochbuch soll zeigen, wie vielfältig Heidelberg ist – und wie Essen Menschen verbindet.

Sabine Lachenicht, Leiterin des Umweltamtes, sagte: „Nachhaltige Ernährung basiert auf regionalen, bio-fair gehandelten, frischen und saisonalen Lebensmitteln. Damit setzt sich Heidelberg auch für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in der Agenda 2030 ein. Wir freuen uns deshalb sehr, dass mit dem Kochbuch Kinder zu nachhaltigem Konsum angeregt und sie dabei unterstützt werden, die Auswirkungen ihres Konsums und Handelns besser zu verstehen und die globale Vielfalt und den wunderbaren Geschmack internationaler Gerichte und Gewürze kennenzulernen.“

Vielfalt und Familiengeschichten im Mittelpunkt

Mit dem Projekt „Internationales Kinderkochbuch“ entdeckten rund 250 Heidelberger Grundschulkinder an neun Standorten die Vielfalt von Essen, Kulturen und Familiengeschichten. Die Kinder brachten Rezepte aus ihren Familien mit, erzählten von Traditionen und Lieblingsgerichten und lernten gleichzeitig Neues über andere Kulturen kennen. Viele der Rezepte sollen nun Teil des ersten internationalen Heidelberger Kinderkochbuchs werden.

Neben dem gemeinsamen Kochen lernten die Kinder auch, worauf es bei nachhaltiger Ernährung ankommt: regionale und saisonale Lebensmittel, ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln und die Bedeutung fair gehandelter Produkte. Spielerisch erfuhren sie dabei, wie bereits kleine Entscheidungen im Alltag zu mehr Nachhaltigkeit beitragen können.

Vorstellung des Kochbuchs am Weltkindertag geplant

Das fertige Kochbuch wollen Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, das Umweltamt und päd-aktiv am Weltkindertag am 20. September 2026 im Heidelberger Haus der Jugend präsentieren.

Die Aktion ist Teil des kommunalen entwicklungspolitischen Engagements der Stadt Heidelberg und trägt zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bei. Gefördert wird das Projekt unter anderem durch „Engagement Global“ mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Hintergrund

Seit Jahren engagiert sich päd-aktiv e. V. für Nachhaltigkeit und Klimaschutz, unter anderem im Auftrag der Stadt Heidelberg an allen Heidelberger Grundschulen in der Randzeiten- und Ferienbetreuung. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist seit mehreren Jahren ein Schwerpunktthema der pädagogischen Arbeit. Dafür wurde päd-aktiv Ende 2019 von der Deutschen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung als BNE-Lernort (BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung) ausgezeichnet. In Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg findet seit 2017 der Kinderklimagipfel während der Pfingstferien statt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.paed-aktiv.de/ferienbetreuung.html.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2026, 08:16

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